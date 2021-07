Suecia derrota a EE.UU. 3-0 en fútbol femenino en los Juegos Olímpicos

Las estadounidenses, clasificadas como No. 1 en el mundo y las favoritas para ganar el oro en Tokio, estaban en una racha invicta de 44 partidos de cara al partido. Pero Suecia, que ocupa el puesto número 5, ha sido una especie de némesis del equipo estadounidense en los últimos años. Los suecos superaron a los estadounidenses de los Juegos de Río de Janeiro 2016 en los cuartos de final, la primera salida olímpica de EE. UU. En la historia, al tomar una posición defensiva.

Este abril, Suecia enfrentó a Estados Unidos a un empate 1-1 en Estocolmo, que rompió una racha ganadora que se remonta a enero de 2019 cuando los estadounidenses perdieron ante Francia en el período previo a la Copa del Mundo. Fue el único empate de la selección estadounidense este año.

"¿Esperábamos este resultado esta noche? No ", dijo la delantera estadounidense Megan Rapinoe, que no fue titular pero entró como suplente en el minuto 64 con el marcador 2-0. "Es frustrante y frustrante que sea Suecia. Encontraron mucho espacio en nosotros. Ni siquiera sé a cuántos goles hemos renunciado este año. No recuerdo la última vez que renunciamos a un gol. Así que renunciar a tres no es genial ".

La ofensiva sueca mereció todo el crédito. El cabezazo de Blackstenius en la esquina lejana de un centro de Sofia Jakobsson en el minuto 26 dio al equipo una ventaja en la primera mitad.'

Estados Unidos, que salió rancio, tuvo su mejor chance de la primera mitad en los momentos finales cuando el disparo de Rose Lavelle pegó en el poste. El entrenador Vlatko Andonovski hizo cambios para la segunda mitad, sustituyendo a Carli Lloyd por Alex Morgan y Julie Ertz por Sam Mewis.

Pero Blackstenius volvió a anotar en el minuto 54, superando a la arquera Alyssa Naeher, mientras las estadounidenses seguían luchando. Lina Hurtig sumó el gol final a los 72.

El portero sueco Hedvig Lindahl reconoció que la victoria sobre los favoritos fue alentadora, pero aún es solo el comienzo del torneo. Por delante están los juegos del grupo contra Australia y Nueva Zelanda.

"Sé con certeza que puedes llegar muy lejos en un torneo incluso si pierdes ante Estados Unidos o contra quien juegues en el primer partido", dijo Lindahl. "Así que al final no sé cuánto significa, pero seguro que le demostramos al mundo ya nosotros mismos que podemos jugar bien contra un equipo como Estados Unidos o cualquier equipo".

La derrota fue la primera para Estados Unidos con Andonovski, quien asumió el cargo cuando la ex entrenadora Jill Ellis renunció luego de la victoria del equipo en la Copa del Mundo en Francia. Al final del partido, Andonovski se sentó inexpresivo en el banco.

Las suecas se quedaron sin Magda Eriksson por lesión. El equipo dijo que ha estado entrenando, pero debido al calendario compacto del torneo, se quedó fuera del primer partido.

Tokio es la séptima Olimpiada de Suecia. Después de ser eliminado por Suecia en los penales en los cuartos de final hace cinco años, la arquera estadounidense Hope Solo llamó a los suecos cobardes por sus tácticas defensivas.

Suecia ganó la medalla de plata, perdiendo ante Alemania 2-1 en la final.

Estados Unidos ha estado en los siete Juegos Olímpicos que también incluyeron fútbol femenino, ganando cuatro medallas de oro olímpicas, más que cualquier otra nación. El equipo está compitiendo por convertirse en el primero en ganar el oro olímpico luego de un título de la Copa del Mundo.

En 2008, Estados Unidos también perdió su primer partido, 2-0 ante Noruega, pero ganó la medalla de oro.

"Creo que, en última instancia, como atleta, pasas por altibajos, y este es un resultado difícil, pero es la naturaleza de un torneo difícil", dijo el delantero estadounidense Christen Press. "No iba a ser fácil. No íbamos a pasar rápidamente seis juegos sin importar qué. Aqui estamos."

Era apenas la sexta vez que Estados Unidos perdía por tres o más goles.

Suecia ahora lidera el Grupo G de cara al partido del sábado contra Australia en Saitama, mientras que Estados Unidos se enfrenta a Nueva Zelanda en el mismo estadio. Los dos mejores equipos del grupo avanzan a la ronda eliminatoria.

"Es lo que es", dijo Rapinoe. "Nos emocionaron y tenemos dos juegos más que vienen rápido y rápido. Y ahora sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Necesitamos ganar estos juegos y eventualmente salir del grupo y partir de ahí ".