Sudáfrica inicia inyecciones para personas mayores a medida que se avecina el aumento del virus

"Está a punto de recibir una vacuna para protegerse contra COVID-19. Es la vacuna Pfizer y requiere dos dosis ", dijo una enfermera, hablando en idioma zulú al grupo en la clínica del municipio de Orange Farm, a unas 30 millas (45 kilómetros) al sur de Johannesburgo. Describió lo que deberían hacer con respecto a los posibles efectos secundarios.

"Amén", dijo para terminar, y los que recibieron la vacuna murmuraron la misma respuesta, como si estuvieran en la iglesia.

Sudáfrica está en una carrera contra el tiempo para vacunar a la mayor cantidad de personas posible en medio de signos de que el virus puede estar aumentando nuevamente con la llegada del invierno en el hemisferio sur, cuando las personas pasan más tiempo en interiores, lo que generalmente permite una mayor propagación de la enfermedad. También es un frente crítico en la lucha contra el virus en África, con Sudáfrica registrando el 40% de las muertes por COVID-19 en el continente.

Desde enero, Sudáfrica ha vacunado a casi 500.000 de sus 1,2 millones de trabajadores de la salud y ahora está agregando a sus ciudadanos mayores a la campaña. En las últimas dos semanas, casi 200.000 han recibido los jabs de Pfizer con instrucciones de regresar en seis semanas para recibir su segunda dosis.

"Recibo la vacuna porque quiero estar viva", dijo Elizabeth Mokwena, de 76 años. "Sé que es lo mejor que puedo hacer contra este COVID".

Después de una meseta de la enfermedad que duró unos meses, los nuevos casos, hospitalizaciones y muertes de Sudáfrica están aumentando. El promedio móvil de siete días de casos nuevos diarios ha aumentado en las últimas dos semanas de 3,33 por 100.000 personas el 12 de mayo a 3,97 por 100.000 el miércoles, según la Universidad Johns Hopkins. El promedio móvil de siete días de muertes también está aumentando: de 0,10 muertes por 100.000 personas a 0,11 por 100.000 durante el mismo período.

El aumento puede parecer pequeño, pero los expertos advierten que puede ser el comienzo de un resurgimiento a medida que el país ingresa a los meses de invierno más fríos, que comienzan en junio.

El grupo de trabajo nacional sobre el coronavirus se reunió esta semana y el gobierno del presidente Cyril Ramaphosa está considerando la posibilidad de volver a imponer restricciones, como reducir las horas en las que se puede vender licor y limitar el número de personas en las reuniones.

Sudáfrica tiene, con mucho, la carga de enfermedad más pesada de África. Con más de 1,6 millones de casos confirmados, incluidas 55.976 muertes, el país tiene más del 30% de los casos y el 40% de las muertes registradas por los 54 países de África, según los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades. El continente de 1.300 millones de personas ha informado de 4.7 millones de casos, incluidas 129.000 muertes, según los CDC de África.

Sudáfrica se ha fijado el objetivo de vacunar a 5 millones de personas mayores para fines de junio, por lo que el lento comienzo de la nueva campaña debe acelerarse rápidamente.

"Estamos bajo presión para alcanzar niveles más altos de vacunación", dijo a The Associated Press Mosa Moshabela, profesor de salud pública en la Universidad de KwaZulu-Natal.

"Se abren nuevos centros de vacunación todos los días y el número de personas que reciben inyecciones debería pasar rápidamente de 20.000 ancianos por día a 50.000 y luego a 100.000 por día", dijo. "Para junio deberíamos llegar a 200.000 por día. Necesitamos tener ese tipo de volumen para acercarnos a vacunar a 5 millones de ancianos para fines de junio ".

El objetivo general de Sudáfrica es vacunar al 67% de sus 60 millones de habitantes para febrero. Para lograrlo, ha comprado 30 millones de dosis de Pfizer, de las que hasta ahora se han entregado 1,3 millones y se esperan 4,5 millones para finales de junio.

El país también ordenó 31 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson, que aún no han llegado. Se utilizó una entrega inicial de 500.000 dosis para vacunar a los trabajadores de la salud.

Tanto las vacunas J&J como Pfizer son efectivas contra la variante COVID-19 dominante en Sudáfrica, según los estudios. A principios de este año, Sudáfrica recibió 1 millón de dosis de la vacuna AstraZeneca de la iniciativa COVAX respaldada por las Naciones Unidas, pero descartó su uso porque un pequeño estudio preliminar mostró que no brindaba una protección efectiva contra la variante.

"Fue un buen movimiento para Sudáfrica comprar las vacunas Pfizer y J&J por su cuenta", dijo Moshabela, quien también es vicecanciller interino de investigación e innovación en la Universidad de KwaZulu-Natal. "Muchos otros países africanos están ahora estancados porque las entregas COVAX de las vacunas (AstraZeneca) de la India se han retrasado".

"Hemos tenido un comienzo lento, pero se acelerará y tendremos un suministro adecuado de vacunas. Es bueno que los hayamos comprado directamente ", dijo.

La dependencia del resto de África de COVAX para el suministro de la vacuna AstraZeneca ha generado problemas ahora que India, acosada por un aumento mortal, ha detenido las exportaciones de inyecciones hasta que vacune a una cantidad adecuada de sus 1.400 millones de personas.

La Organización Mundial de la Salud anunció el jueves que África necesita al menos 20 millones de dosis de AstraZeneca en las próximas seis semanas para dar segundas inyecciones a todos aquellos que han recibido una primera dosis.

Además, se necesitan otros 200 millones de dosis de vacunas aprobadas para que el continente pueda vacunar al 10% de su población en septiembre, dijo la OMS.

Hasta ahora se han administrado en África solo 28 millones de dosis de vacunas, lo que representa menos del 2% de la población del continente. A nivel mundial, se han administrado 1.500 millones de dosis de vacuna COVID-19.

"África necesita vacunas ahora. Cualquier pausa en nuestras campañas de vacunación conducirá a la pérdida de vidas y la pérdida de la esperanza ", dijo el jueves el Dr. Matshidiso Moeti, Director Regional de la OMS para África.

"Es demasiado pronto para saber si África está en la cúspide de una tercera ola. Sin embargo, sabemos que los casos están aumentando y el tiempo avanza, por lo que hacemos un llamamiento urgente a los países que han vacunado a sus grupos de alto riesgo para que aceleren el reparto de dosis para proteger plenamente a las personas más vulnerables ".

En la clínica Orange Farm en Sudáfrica, donde casi 200 personas fueron vacunadas diariamente esta semana, Freedman Zikhali dijo que estaba contento de haber recibido su primera dosis.

"Recibir esta vacuna fue lo correcto", dijo el hombre de 76 años en idioma zulú.

"Me pregunto mientras veo la televisión, '¿Por qué no he recibido la vacuna mientras otras personas en todo el mundo están siendo vacunadas?' Así que creo que lo que he hecho aquí es lo correcto ".