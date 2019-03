Subsidian a La Joya ISD para ayudar a alumnos

La Joya, Tx. - La Joya ISD se encuentra entre el selecto grupo de cinco organizaciones en el estado que recibirán una subvención de Texas Greater Foundation.

El Centro de Carreras de La Joya ISD ha sido elegido para recibir una subvención JFF (Jobs for the Future) de 100 mil dólares para ayudar a que más estudiantes estén en el camino hacia la educación postsecundaria.

JFF llevará su programa Back on Track a Colleg modelo basado en evidencia, a cinco programas en el estado que atienden a jóvenes que se han desviado del camino de la graduación de la escuela preparatoria.

"Estamos muy entusiasmados de asociarnos con Jobs for the Future. Esta fusión de herramientas educativas jugará un papel vital en guiar a nuestros estudiantes a la educación y las carreras post-secundarias exitosas", agregó María Leal, coordinadora de subvenciones de LJISD.

Cada programa recibirá fondos y capacitación intensiva para construir puentes con las credenciales postsecundarias, lo que garantiza que los estudiantes no solo completarán su diploma de preparatoria o GED, para prepararse para carreras de preparación profesional.

La visión de la Fundación Greater Texas es que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de acceder y tener éxito en la educación postsecundaria. Eso incluye a los estudiantes que no siguen la línea de tiempo tradicional para completar sus créditos de diploma de preparatoria. Se sabe que un camino claro hacia adelante y un sólido sistema de apoyo son críticos para que los estudiantes completen una credencial de nivel postsecundario con valor de mercado, y La Joya ISD está 100 por ciento a bordo con esta misión.

La Joya ISD College y Career Center es la única institución en el Valle del Río Grande en recibir la subvención.

"JFF está encantada de trabajar con escuelas y programas comprometidos con la construcción de vías para obtener credenciales postsecundarias para sus estudiantes y vemos un gran potencial para mejorar las perspectivas de vida de estos jóvenes a través de Back on Track to Collegemodel", dijo Lili Allen, vicepresidente asociado de Jobs for the Future.