Subsanan vía radio las clases remotas

Cd. Victoria, Tam.

Esta semana entró en funcionamiento el programa de radio "Clases en tu Hogar", el cual reforzará la estrategia nacional "Aprende en Casa", y proporcionará material a la población escolar en lugares remotos o sin acceso a internet durante la suspensión de actividades académicas por la pandemia del Coronavirus.

"En la Secretaría de Educación de Tamaulipas nos dimos a la tarea de fortalecer la estrategia estatal y en un sentido de inclusión ampliamos su alcance para llegar a las comunidades educativas más sensibles y que de alguna manera no estaban siendo consideradas en el programa de la estrategia nacional", reveló la subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz.

"Con ello tendremos cobertura en todos los rincones de nuestro estado, desde el ejido Morelos de Nuevo Laredo hasta el ejido la Isleta ubicado en Tampico".

Los programas serán realizados por personal docente y podrá ser sintonizado en las estaciones 88.9 FM de Nuevo Laredo, 90.5 FM de Camargo, 90.9 FM de Villagrán, 91.3 FM de Soto la Marina, 1480 AM y 107.9 FM de Ciudad Victoria, 1280 AM de Tula, 94.9 FM de Mante, 630 AM de Esteros, y 90.9 FM de Tampico de Radio Tamaulipas, este programa abarcará Telesecundarias, Educación Inicial no escolarizada, Educación Inicial escolarizada, Educación Especial y escuelas de Educación Básica.

"Para esta estrategia se diseñó material especial que incluye temas y saberes para la vida como es Educación Socio-emocional, Convivencia en el Hogar, Cuidado de la Salud, y Prevención de Accidentes entre otros", recalcó la maestra Moreno Ortiz.

De manera complementaria, se estarán distribuyendo guías y cuadernillos de ejercicios en zonas donde se carece de conectividad a internet en colaboración con Radio UAT y el Sistema DIF Tamaulipas, "considerando en todo momento a quienes no tienen acceso a internet y recordando que las principales herramientas son los libros de texto y sus cuadernillos de trabajo".