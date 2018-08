Subsanan falla en sistema de justicia

Las 32 entidades del País han instalado ya sus Unidades de Medidas Cautelares, por lo que pronto podrá corregirse el llamado efecto de la "puerta giratoria" del nuevo Sistema de Justicia Penal, consideró Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La "puerta giratoria", explicó al participar en el Segundo Simposio Internacional de Ciencias Forenses, se da cuando un presunto delincuente tras ser detenido es puesto en libertad por un juez debido a que la conducta que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa.



Esta libertad, añadió, puede ser combatida por las Fiscalías de Justicia si se considera que el presunto delincuente representa un peligro para la sociedad.



Sin embargo, reconoció, las Fiscalías no llevaban a cabo esta tarea debido a que no contaban con las unidades especializadas para analizar y llevar este tipo de casos.



"La solución (a la puerta giratoria) está en construir Unidades de Medidas Cautelares. Hace dos años solamente cuatro entidades federativas contaban con estas piezas del sistema de justicia en condiciones de intermedias a óptimas.



"Construimos un modelo en el sistema Nacional de seguridad pública y hoy las 32 entidades federativas cuentan con esta UMECA, Unidad de Medidas Cautelares, tienen que madurar, tienen que continuar avanzando", dijo.



El simposio, que se desarrolla en la Ciudad de México, es auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en México a través de la Iniciativa Mérida.



Durante la inauguración, Tobin Bradley, director de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su siglas en inglés) de la Embajada estadounidense, informó que hasta el momento 37 laboratorios de ciencias forenses mexicanos de ocho entidades del País han sido certificados conforme a estándares internacionales y que otros 17 están en proceso de acceder a esta acreditación.



A través de la Iniciativa Mérida, señaló, el Gobierno de Estados Unidos está apoyando a las autoridades mexicanas en la capacitación e implementación de la metodología necesaria para lograr estas acreditaciones.



"La estandarización nacional y acreditación de laboratorios forenses nos permiten establecer procesos y protocolos claros que guíen nuestras operaciones al igual que sincronizarlas y agilizarlas, pero sobre todo, el saber que nuestros laboratorios cumplen con normas internacionales reconocidas, aumenta la apreciación en la forma en la cual la evidencia es recopilada, analizada y presentada, marcando la diferencia en acciones penales efectivas", destacó.