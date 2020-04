Subestiman pandemia, advierten especialistas

Cd. de México.

Mientras que en la semana 13 del año estas enfermedades registraron 45 mil 988 casos, en la 14 hubo 47 mil 607, es decir, mil 619 más a finales de marzo.

Pero en los primeros días de abril, de la semana 14 a la semana 15, se registraron 11 mil 833 casos más para llegar a 59 mil 440 casos. Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, consideró que las autoridades podrían no estar tomando las decisiones más adecuadas debido a que la información que tienen es parcial.

"Si no conocemos con precisión cómo se mueve la epidemia en cada estado, si el sistema Centinela no nos da una visión lo suficientemente sensible del País, podríamos estar subestimando la magnitud de la epidemia", alertó.

En opinión de Malaquías López, investigador del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, los registros de enfermedades respiratorias son casos que no están debidamente etiquetados por falta de capacidad diagnóstica. "Con la política que tenemos es muy difícil saber si se trata o no de una infección Covid. Se diagnostica de manera genérica. Se trata de casos que no están adecuadamente etiquetados por la falta de pruebas", opinó.