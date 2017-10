Suben quejas contra gaseros

Matamoros, Tam.- Ante los constantes abusos que cometen empleados de algunas plantas gaseras con servicio a domicilio, amas de casa piden la urgente intervención de la Profeco debido a que aseguran no les surten la cantidad que pagan y esto afecta a su economía, que el combustible no les dura lo acostumbrado y tienen que volver a pedirlo.

María Guadalupe Linares, que labora como asistente de consultorio en una de las clínicas del Seguro Social, afirmó que apenas hace una semana pidió el servicio de una empresa de este giro, comprando la cantidad de 200 pesos de gas y que luego de 5 días se le acabó.

Por lo general, dijo, "me dura 1 mes y medio, pero ahora ni siquiera una semana, y esto no me pasó nada más a mí, sino que otras vecinas se han quejado de lo mismo".