Suben presión a toma de agua; agradecen colonos

Con la instalación de nuevos equipos de rebombeo, interconexiones, válvulas, y tubería regresó la presión en colonias en donde desde hacia años el agua había dejado de fluir en otros muchos casos más llegaba a cuenta-gotas.

Colonos agradecieron al gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Raúl Vivian, por poner fin a la baja presión del vital líquido en la Condesa, Fidel Velazquez, La Paz, Integración Familiar y muchas más, en donde realizando acciones como interconexiones en la Integración con una sola línea de tres que vamos a reemplazar ya empezó a salir el agua, igual en asentamientos aledaños como la Cavazos Lerma, Benito Juárez”.

Sin embargo en otros como en la Conquistadores no se han podido llevar a cabo las interconexiones, por que no se ha localizado el tapón que obstruye el preciado líquido que impide que el agua fluya con la presión que se requiere en las tomas….“no obstante no hemos quitado el dedo del renglón y seguimos trabajando en ello”.

Por otra parte dio a conocer que el primer paquete de obras de rehabilitación de caídos está por concluir, se encuentra en la etapa de reparación de pavimento por parte de las empresas constructoras…“vamos a estar al pendiente de que estos trabajos de reposición de carpeta se empleen el material que se necesita pues es algo que nos han estado reclamado por medio de las redes sociales”.

En un segundo ya se esta trabajando al poniente de la ciudad que incluye el colector Juárez que se sitúa por la Hacienda la Sauteña por iniciar, otro más y un adicional para hacerle frente a 16 caídos; cuyas obras de hecho ya están aprobadas pero que se encuentran en espera del recurso.