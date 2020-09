Suben fraudes, estafa e intentos de extorsión

Miguel Alemán, Tam.

Múltiples casos relacionados con intentos de fraude, estafa y extorsión telefónica siguen presentándose en esta localidad y la región, sobre todo durante esta temporada de contingencia, por lo que las autoridades de Protección Civil y de la PGJE, están alertando a la población para que eviten ser víctimas de los delincuentes que vienen utilizando dicho modus operandi para tratar de sacar algún tipo de beneficio económico.

Durante las últimas semanas se han incrementado los reportes de personas que han sido víctimas de fraude y estafas, al realizar compras de productos por internet, generalmente a compañías fantasmas, las cuales crean páginas falsas en las redes sociales para poder cometer sus ilícitos, pues los pedidos nunca son entregados, a pesar de que hayan realizado el pago.

De igual forma, decenas de personas también han recibido llamadas de números con lada local (897), por parte de presuntos extorsionadores, quienes por cierto, anteriormente utilizaban números diferentes con lada de otras partes.

Al respecto, decenas de usuarios de las redes sociales han expresado que están recibiendo llamadas de los presuntos extorsionadores, quienes con engaños primero pretenden hacerles creer que ya tienen en su poder a un familiar secuestrado, para luego proceder con la manipulación y extorsión telefónica, exigiéndoles depósitos de dinero a cambio de su liberación.

"Tengan mucho cuidado con este número (897) 129-06-47, si te llaman, mejor no contesten, es pura extorsión; cuélguenles", comentó un elemento de PC.

"Con este número (897)-129-0724, también me trataron de extorsionar, mucho cuidado gente", refirió Luis Juárez, en su cuenta personal.

"Es verdad desde ese número me quisieron aplicar la estrategia de llorar y gimotear, pero no les creí y me colgaron la llamada", expresó Karla Araujo.

Por lo pronto, los números (897) 129-06-47 y (897)-129-0724, se encuentran plenamente identificados como los usados por los extorsionadores, pero en realidad pueden hacer uso de cualquier otro número, de ahí la importancia de hacer caso omiso e inmediato a cualquier intento de extorsión telefónica.

Las autoridades confirmaron que justo durante la crisis económica derivada de la contingencia, se han incrementado notablemente los delitos cibernéticos, al igual que los de fraude, chantaje o extorsión telefónica.

Por último, la recomendación es colgar inmediatamente la llamada para evitar caer en la manipulación psicológica y extorsión de los delincuentes, denunciarlo ante las autoridades, o por lo menos verificar el estado y ubicación de su familiar, antes de tratar de realizar cualquier pago.