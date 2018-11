Suben de tono las exigencias por inundación de residuales

Norma Rivier Ojeda, residente de la arteria y una de las afectadas con el foco de infección.

La fuga del pestilente líquido ´nace´ precisamente a unos metros de la Escuela Primaria que lleva el mismo nombre de la arteria lo que significa que no solamente 20 familias o más se ven perjudicadas con ello sino también muchos alumnos del plantel, mamás, papás y personal docente que labora en esa institución, dijo Norma Rivier Ojeda, una habitante del asentamiento humano.

Otras amas de casa señalaron que ya han reportado el asunto a la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) pero que no les hacen caso.

Una vez llegó aquí una cuadrilla y destapó una alcantarilla, le dijimos a uno de los trabajadores que no querían que saliera ´mugrero´ de ahí y le contestaron que únicamente saldría agua residual.

"Si sale otra cochinada le vamos a echar cemento a la alcantarilla para que ya no salga nada", le advirtieron y se marcharon sin hacer comentario al respecto pero sí les explicaron que no se podía hacer nada porque ese es un desagüe natural y que no les correspondía atenderlo.