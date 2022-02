Suben cancelaciones de artistas por conflicto Rusia-Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO

Después del anuncio de que el director de orquesta y director del teatro Marinsky de San Petersburgo no se presentará en el Carnegie Hall con la Filarmónica de Viena, y de que la Ópera de La Scala de Milán anunció que lo sustituirían si no expresa su posición a favor de una solución pacífica al ataque de Rusia a Ucrania, la casa de representación de Artistas Felsner anunció que informó al director que ya no lo representará más.