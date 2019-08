Suben 50% en julio víctimas de plagio

Ciudad de México.

El número de víctimas de secuestro aumentó 50 por ciento el mes pasado en comparación con junio, reportó ayer Alto al Secuestro.

Al presentar su reporte mensual, la organización indicó que en julio hubo 237 víctimas de ese delito, 79 más que el mes previo, cuando contabilizó 158.

Julio se convirtió así en el mes con más víctimas de secuestro en lo que va de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la ONG, consideró que el incremento pudo deberse a dos casos de secuestro masivo en los estados de Guanajuato y Quintana Roo.

"Hay algo que indudablemente hoy es muy alarmante y es la cantidad de víctimas que tuvimos. Hubo un incremento del 50 por ciento", enfatizó.

En el caso de Guanajuato, las autoridades liberaron a 24 migrantes plagiados, y en Quintana Roo fueron rescatadas 27 personas que trabajan en un call center.

"Además de que sí se vio un incremento (del delito), creemos que esto fue lo que detonó el alza tan fuerte", agregó la activista.

En conferencia, Miranda de Wallace indicó que en julio hubo 158 eventos de secuestro, lo que representó un aumento de 16.1 por ciento con respecto a junio, que sumó 136 casos.

También aumentó la cifra de detenidos al pasar de 109 en junio a 124 en julio. No obstante, subrayó que es insuficiente ante el elevando número de casos y de víctimas.

"Lo que sigue siendo muy preocupante es el tema de los detenidos, no nos hemos cansado de reiterar a la autoridad que los estados no están teniendo una buena efectividad", expresó.

"Si ustedes ven la cantidad de víctimas que tuvimos en el tema de delito de secuestro, con la cantidad de detenidos, no tenemos por lo menos un detenido por cada una de las víctimas, esto habla de la ineficacia en el tema de investigación, y así estamos a nivel nacional".

El mes pasado, los estados con más secuestros fueron Veracruz, con 39; Estado de México, con 35; Ciudad de México, con 11; Puebla, con 7, y Zacatecas y Chihuahua, con 6 cada una.

En lo que va del sexenio, de diciembre de 2018 a julio de 2018, Alto al Secuestro ha contabilizado mil 265 casos (5 diarios), mil 538 víctimas y mil 136 detenidos.

"No estamos teniendo efectividad en los estados, a los gobernadores es un tema que no les preocupa tanto, no acaban de entender que cuando (los plagiarios) llegan al tema del delito de secuestro, es porque ya pasaron una carrera delincuencial muy importante", recalcó.

"Y eso indudablemente hace que se vuelvan muy inseguras las ciudades. Ya estábamos mejor, y ahora de nuevo vuelven a subir los secuestros de manera importante, parece que es la montaña rusa todo el tiempo, tenemos 20 años de estar viviendo este problema".