Suben 15% precios de regalos de graduación

Los globos de helio, ramos de flores, peluches, dulces y adornos de graduación llegaron en esta temporada a la ciudad con incrementos superiores al 15 por ciento, los vendedores se preparan desde abril para las ventas que finalizan en agosto.

El aumento en sus costos es atribuido a la transportación y alimentación de proveedores, de acuerdo con Celso Santiago, vendedor ambulante, resultó imposible mantener las tarifas que en el 2017 "Cada año suben las cosas a nosotros nos subieron todo, los globos ya nos los dieron más caros, las flores también, nosotros las encargamos con tiempo y aún así nos las dieron más caras, por eso nosotros también tenemos que subir un poquito nuestros precios´´.

Los productos más económicos son los globos de helio que pasaron de los 50 a los 70 pesos, seguido de los arreglos florales que son ofertados en 100, 200 y 300 pesos en comparación a los 80,150 y 250 de la temporada pasada, el oso de peluche fue quien más salió afectado al pasar de 150 pesos en promedio hasta los 280.

En el negocio de Celso los clientes buscan más los arreglos florales "A las personas lo que más les gusta llevar son flores y tenemos para todos los bolsillos, los ramos más económicos son de 100 pesos tienen cartulinas escritas con mensajes de felicitación o de aliento llevan un girasol, rosas y más flores que nosotros les acomodamos para que luzca bonito y le guste a la persona que se lo regalarán´´.

Esther Saldaña Cruz otra vendedora ambulante que desde las 8 de la mañana arribó a la entrada del Parque Cultural para ofertar sus productos con precios que van desde los 70 hasta los 300 pesos "Yo traigo flores, arreglos de peluche para las graduaciones y globos, la verdad lo que más se vende son las flores y los globos nosotros armamos paquetes por familia que van desde los 200 a los 250 pesos o también se les puede vender lo que gusten´´´.

A diferencia de su competencia, Saldaña aseguró que el favorito de los graduados son los globos de helio, en un solo día Saldaña Cruz ha llegado a vender hasta 200 con la ayuda de familiares, quienes se desplazan por distintos salones de fiesta de la ciudad "Las graduaciones son una buena temporada para nosotros y nos preparamos con tiempo, por evento yo diría que vendemos como 40 globos, nosotros nos enteramos que en un lugar habrá y vamos a vender ahí para sacar ganancias, porque también hay días en los que las ventas están muy bajas´´.

Bolsillo afectado

Los adornos lucen bien en las mesas y cuartos de los graduados pero no en el bolsillo, así lo explica Aarón, un padre de familia quien aseguró evitar el gasto de estos regalos y mejor llevar a comer a sus hijos a un lugar elegante después de la ceremonia "De hecho fue mi hija la que me dio la idea, me dijo papá ahora que sea mi graduación no quiero globos ni dulces mejor llévame a comer a un lugar que siempre he querido ir o dame el dinero, porque el globo y las flores se me van a acabar y ni los disfruto". agregó que distintos jefes de familia han optado por lo mismo.

GLOBOS

70.00 pesos precio máximo.

50.00 el mínimo.

Flores

300.00 pesos precio máximo.

80.00 el mínimo.

Peluches

280.00 pesos precio máximo.

150 el mínimo.