Sube tensión entre la UE y AstraZeneca

Pascal Soriot, director general de AstraZeneca, rechazó la afirmación de la UE de que la compañía no está cumpliendo con sus compromisos. Soriot dijo que las fechas previstas para la entrega de las vacunas en el contrato de AstraZeneca con el bloque de 27 naciones eran metas, no compromisos firmes, y que la compañía no podía cumplirlos debido a los problemas para aumentar rápidamente la capacidad de producción.