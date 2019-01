Sube precio del tomate y cebolla. Duplican su valor en el mercado

En este mes de enero se han ido a la alza tres productos básicos en las mesas de los hogares de los reynosenses; el precio del kilo de chile, tomate y cebolla se encuentran lejos del bolsillo del trabajador, siendo los únicos que han elevado sus costos por las inclemencias del tiempo en otros estados del país.

Ahora es un lujo hacer una deliciosa salsa o pico de gallo, ya que los productos indispensables para una bien picosita, están por las nubes, ya que para prepararla al menos se tiene que gastar 160 pesos en la compra de estos tres productos, lo que significaría trabajar un día con el salario mínimo de la frontera recién autorizado de $176.72.

EL TOMATE subió 10 pesos en este mes de enero.

-

Aumenta chile al 400%

El chile serrano se vende en casi los 100 pesos, lo que ha aumentado en un 400 por ciento, el jalapeño en 40 pesos lo que representa un 300 por ciento más caro. En el mes de diciembre el chile serrano estaba en 60 pesos, luego pasó a 70 y 80.

-

A pagar más

En el caso del tomate, antes costaba entre 9 y 15, pero pasó a los 25 pesos, lo que representa 10 pesos más, en el caso de la cebolla está entre los 25 y hasta 35 pesos, pero antes estaba en 15 pesos, ahora son 20 más.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que en el caso de la cebolla y papa para que no se disparen -aún más los precios-, algunos locatarios han optado por importar de Estados Unidos, para equilibrar los costos y no se genere mercado especulativo.

"En el caso de los chiles sí es fuerte el incremento pero son situaciones temporales, por lo cual recomendamos mucho comprar únicamente lo necesario, no hacer compras de más a fin de que el abasto se vaya restableciendo y poco a poco vuelva a la normalidad el precio", dijo.

-

Disminuyen o mantienen sus precios

En el caso del arroz, el frijol, lo que son los granos y productos cárnicos como la pierna de puerco y pollo que han bajado.

Por ejemplo el frijol estaba en 25 pesos, pero ha bajado a 22 y 23 pesos, dependiendo del canal de distribución.

El huevo está sobre los 27 y 28 pesos el kilo, por lo que se ha mantenido en los márgenes de diciembre; en el caso del limón andaba sobre los 18 y 20 pesos el kilo, que es su rango normal.

El aguacate cuesta entre 40 y 50 pesos el kilo, dependiendo la calidad y el tamaño, pero se ha mantenido casi todo el año el mismo precio, ya que antes estaba en los 70 pesos.

En los cárnicos hay desabasto en algunos productos por la alta demanda en el mes de diciembre, pero se van restableciendo y se mantienen los precios: chuletón y t-bone, no hay demanda, mientras que cortes económicos como paletas, viseras, empiezan agarrar precio en el mercado.

"No se ha generado un mercado especulativo de precios, derivado del problema del combustible, algunos incrementos y decrementos pero más que todo por situación de oferta y demanda, no por alguna especulación negativa de precios", expresó el vocero de la central de abastos.

-

NO HAY DESABASTO

En Reynosa, pese a los problemas que se presentan con desabasto de combustible en otras partes del país, no hay problema, por lo que no debe haber preocupación ya que están asegurados, es importante no generar compras de pánico para evitar rala de productos e incrementos en los productos.