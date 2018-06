Sube influyentismo durante campañas

Si ni el gobernador o el alcalde me hablan ¿por qué me van a llamar otros servidores públicos? . Leoncio Ariel López Talamantes, director de Tránsito

Cd. Victoria, Tam.- Desde que empezaron las campañas electorales, el 30 de marzo, el director dey Vialidad, Leoncio Ariel López Talamantes, ha recibido un creciente número de llamadas telefónicas solicitándole "la atención" para liberar unidades retenidas o para no pagardey sus amigos, aseguró.

Anteriormente el funcionario municipal había revelado que eran funcionarios del Ayuntamiento quienes más recurrían a él pidiendo ese tipo de favores, a lo cual dijo que a partir de la próxima semana habrá de dar a conocer los nombres de tales servidores públicos en caso de continuar con esas actitudes.

"Me llaman y me dicen que ´cayó un líder´, ´una lideresa´, ¿y esos quiénes son? Si ni el gobernador o el alcalde me hablan ¿por qué me van a llamar otros servidores públicos?", cuestionó.

Por ejemplo citó el caso de los vidrios polarizados, de los cuales había dado un plazo hasta el 9 de junio para que los propietarios de los vehículos retiren dichas micas antes de aplicar el Reglamento de Tránsito el cual contempla multas entre los 161.20 y 806 pesos, el cual también deberán de cumplir las patrullas y los vehículos oficiales estatales y municipaales.

"Esa es una orden tajante del gobernador, emitida por el gobernador".

"Toda patrulla de la Policía Estatal, de la corporación de Tránsito, debe ir sin polarizado, si esos agentes o choferes que conducen esos vehículos oficiales no se sujetan al reglamento también van a ser infraccionados", y agregó, "si no quieren cumplir la orden, la instrucción que está dando el gobernador, es una falta de lealtad, de obediencia y subordinación a nuestro máximo representante de la ciudadanía victorense y tamaulipeca".