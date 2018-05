¡SUBE AL PODIO EN BAKÚ!

Bakú, Azerbaiyán

El británico Lewis Hamilton cumplió un en accidentado Gran Premio de Azerbaiyán 2018, cuarta prueba Mundial de F1, al ganar el circuito y el mexicano Sergio Pérez tuvo un destacado tercer sitio.

En la carrera de este domingo, Hamilton (Mercedes) cumplió las 52 vueltas al circuito en 1:43.44 horas para coronarse y dejar en segundo al finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari) a dos segundos y en tercero culminó el mexicano Sergio Pérez a 4 segundos de ganador.

En el giro 49, Pérez marcó su destino el momento de rebasar al alemán Sebastian Vettel, quien tuvo un buen dominio en la mayor parte de la carrera y al final se quedó fuera de rueda y no pudo completar su faena para estar en el podio.

"Checo" Pérez (Force India) siempre estuvo en la punta. No cedió terreno a pesar de las embestidas del español Carlos Sainz, quien en el giro 48, tuvo un ligero ligue con el bólido del corredor "azteca", pero sin complicaciones.

Lo hecho por el mexicano este domingo es parte del trabajo y experiencia de los años, ya que manejó su estrategia basada en la concentración y desde luego vigilar a los punteros para arremeter en un descuido y estar en el podio.

Pérez cumplió con una sanción de cinco segundos, lo que hizo tener un poco de retrasado en relación a sus rivales; pero la destreza para superar las adversidades de pista, fue suficiente para alcanzar la cifra tres de la carrera final.

A pesar de eso, superó a Vettel para quitarle posición y enmarcarse en la recta de tres corredores, Valtteri Botas, quien a dos vueltas del final estaba en la punta, pero un percance con los neumáticos hizo perder esa posición y dejar a Hamilton con la victoria.

De esta manera, Hamilton sumó 25 puntos para alcanzar la cima mundial; Räikkönen hizo 18 y el mexicano Pérez alcanzó 15.





Hizo ´Checo´ gran maniobra.- El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez atribuyó el tercer sitio conseguido en el Gran Premio de Azerbaiyán 2018 a la maniobra en los dos últimos giros al circuito, los cuales calificó como "las dos mejores vueltas de su vida".

Pérez, quien quedó fuera de toda investigación por el posible uso de DRS, comentó que la pista de esta ciudad ha sido parte de sus éxitos y este domingo pudo constatarse para subir al podio, a pesar de tener un inicio poco alentador debido un acercamiento con el finlandés Kimi Raikkonen.

"No tengo palabras, fue una carrera sumamente complicada. Parecía que no tenía motor para más, cada curva era inesperada porque no tenía agarre", sostuvo el jalisciense.





Apúntale

>Sergio Pérez pasó a la historia del automovilismo mexicano al conseguir el octavo podio en competiciones internacionales, entre ellos de Fórmula 1, y con ello superar al legendario Pedro Rodríguez, quien solo logró subir al estrado en siete ocasiones.

>Con el tercer sitio conseguido este domingo en la pista complicada de Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán 2018 de F1, el corredor jalisciense marcó su historia al entrar en el podio tras una espera de dos años. La última vez de Pedro Rodríguez fue en el GP de Holanda de 1971.