¡Sube al escenario!

Además de las muestras de cariño, como besos y abrazos, Belinda agradeció al público y expresó unas halagadoras palabras para Christian:

"Gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo", expresó la intérprete de "Sapito" al tiempo que Nodal sonrió y se acercó a ella para abrazarla y besarla en medio de los aplausos y los gritos del Palco Tecate.

La mamá de Christian Nodal, quien se ve muy bien con Belinda, se encontraba disfrutando del show y se mostró muy contenta con el momento que la pareja le regaló a sus fans.

"Es una bendición, es el sueño del chamaquito que salía en las redes tocando la guitarra, subiendo covers, Monterrey ha sido uno de los lugares más bonitos y me llevo una gran experiencia, aquí empecé con Los Plebes del Rancho, les abrí el concierto de la Arena Monterrey, yo siempre soñaba con llegar a ese público y ya me ha tocado estar ahí", expresó el intérprete en el arranque de la gira.

Nodal comentó que no esperaba agotar cinco fechas, pero que se sentía muy contento por volver a estar en contacto con sus fans de Monterrey y sus alrededores; además que él ya quería volver a la normalidad, es decir, todos los fines de semana estar arriba de un escenario y ante un público.

"Me siento muy agradecido y bendecido, creo que de lo bonito que me ha tocado en mi carrera es poder trabajar con las personas que amo, mi familia que es mi equipo, mi mujer y unos amigos que vendrán a ver el show; los fans se van a llevar una gran experiencia, porque todo ese tiempo que no estuve trabajando o haciendo shows, estaba preparando todo lo visual, que lo que escucharan fuera más grande. Esto es historia en mi carrera, yo nunca había tenido cinco sold outs seguidos y me siento muy agradecido", reiteró.

Christian aseguró que en sus siguientes proyectos hay muchas colaboraciones, con artistas tan diversos como C. Tangana o Maná, con quienes espera hacer música que dejen huella y no sean éxitos del momento.

Quiere cinco hijos

* Sin embarazo de Belinda, pero sí muy enamorado y disfrutando de su noviazgo, es como dijo estar Christian Nodal.

*"No tengo bien planteado cuándo pasen esas cosas (el embarazo), no sé si vamos hacerlo público o será privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado, mi pareja y yo somos de hacer las cosas paso a paso y bien hechas.

* "Nos acabamos de comprometer, sigue la boda, ya después de estar casados, que nos disfrutemos un ratito, sigue un bebé, yo estoy disfrutando mucho cada etapa pero a los 24 ya tengo que ser papá, porque quisiera tener unos cinco hijos", expresó el cantante sonorense.

* El intérprete de "Adiós amor" comentó que tomó la decisión de casarse joven por una sencilla razón, buscar su felicidad y ésta está en la familia y en encontrar la paz, algo que no se compra con el dinero, ni con nada.