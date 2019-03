Sube a 3 el número de muertos por tiroteo en Holanda

NOTICIAS RELACIONADAS Tiroteo contra tranvía deja un muerto y varios heridos en Holanda

La Haya, Holanda.

Al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas en un tiroteo registrado hoy en la ciudad holandesa de Utrecht.



El Alcalde de la ciudad, Jan van Zanen, confirmó la cifra de víctimas.



Las autoridades holandesas vincularon a un hombre de 37 años nacido en Turquía con el tiroteo, registrado en una zona de tranvía.



La Policía publicó la fotografía del hombre con barba en el transporte público, vestido de suéter azul oscuro con capucha. Fue identificado como Gokman Tanis.



Se pidió a los ciudadanos no acercarse al hombre si lo llegaran a ver y llamar a la Policía.



Inmediatamente tras el ataque, las autoridades aumentaron a su nivel máximo la alerta terrorista en la zona.



El Primer Ministro Mark Rutte dijo que no se puede descartar la posibilidad de que se trató de un ataque terrorista.



"Nuestra nación ha sido víctima de un ataque en Utrecht. Es claro que hubo disparos contra pasajeros de un tranvía en Utrecht y que hay heridos ... No excluimos la posibilidad de que se haya tratado de un ataque terrorista", dijo Rutte.



"En la nación cunde una mezcla de incredulidad y rechazo ante lo sucedido", añadió.



"Si se trata de un ataque terrorista, hay una sola respuesta: nuestra nación, la democracia, debe ser más fuerte que el fanatismo y la violencia", afirmó.



La Policía militar holandesa también aumentó la alerta en los aeropuertos y edificios clave del país mientras seguían buscando al hombre.



Policías, incluyendo agentes fuertemente armados, tomaron la zona en una concurrida intersección de un vecindario residencial.



Al lugar se desplazaron helicópteros médicos, explicaron las autoridades, que pidieron a la población que no se acerque al lugar para permitir que los equipos de emergencias hagan su labor. Imágenes de televisión mostraron lo que parecía ser un cuerpo tendido junto al tranvía.



"Una explicación es que la persona huyó en un auto", dijo el portavoz de la Policía Bernhard Jens, quien no descartó la participación de más de una persona.



"Queremos intentar capturar a la persona responsable lo antes posible", agregó.