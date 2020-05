Sube 9.23% mezcla mexicana, a 23.08 dólares

La mezcla mexicana de exportación subió 9.23 por ciento o 1.95 dólares este jueves, a 23.08 dólares por barril, su precio más alto desde el 17 de marzo.

Desde que el crudo nacional cotizó en un precio negativo a finales de abril ha tenido una tendencia ascendente de la mano de sus pares de Estados Unidos y de Europa, pues en las primeras dos semanas de mayo acumula un alza de 84.64 por ciento, al comenzar el mes en 12.50 dólares.

Las medidas para dejar el confinamiento en diversos países y la reapertura de actividades económicas estratégicas han sido el principal impulso para el mercado energético en los últimos días, respaldadas por una menor producción petrolera generalizada.

Este jueves, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cerró con un alza de 8.98 por ciento, a 27.56 dólares; mientras que el Brent del mar del norte de Europa ganó 6.65 por ciento, a 31.13 dólares.

No obstante, especialistas en el sector aún no han disipado completamente sus preocupaciones sobre que las instalaciones de almacenamiento han llegado a niveles cercanos de su máxima capacidad, por lo que no descartan una repetición de precios negativos.

En lo que va del año, la mezcla acumula una baja de 58.89 por ciento, desde los 56.14 dólares en los que comenzó 2020.