Subcontrató firma para surtir carrotanques a Pemex

Cd. de México.

Aunque ganó una licitación para surtir 700 carrotanques a Pemex, la empresa Ethan Gas Oil LLC subcontrató a una tercera compañía que cobró un anticipo de 365.5 millones de pesos por los vehículos, pero no los entregó.



La empresa subcontratada se llama Mundo Global de Remolques S.A. de C.V.



Por el incumplimiento, Ethan Gas Oil acusó a la subcontratista de fraude genérico y promovió una demanda de amparo luego de que un juez decidió no vincular a proceso a los representantes de la misma.



De acuerdo con información proporcionada por la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Ethan Gas Oil originalmente ganó la licitación pública internacional ITS-272359 para proporcionar a Pemex 700 carrotanques --requeridos para transporte de diesel, gasolina y cope-- por un monto total de 71 millones 690 dólares.



Pemex cubrió un anticipo de 365 millones 549 mil 294 pesos, mismos que Ethan Gas Oil pagó a Mundo Global de Remolques, empresa a la que subcontrató para fabricar y suministrar los 700 vehículos comprometidos en el contrato.



Ethan Gas Oil demandó a Norberto Quesada, director de finanzas de Mundo Global Remolques, y a Griselda Escalona, representante legal.



"(Quienes) manifestaron que la empresa que representaban contaba con la capacidad técnica, con el personal necesario y capacitado, así como con la experiencia y la infraestructura para la fabricación y producción de los carrotanques", indican los documentos.



"Entonces, Ethan Gas Oil LLC subcontrató los servicios de Mundo Global de Remolques S.A. de C.V. para la fabricación y producción de 700 carrotanques con motivo de la licitación que ganó, ya que tenía asignado dicho proyecto para suministrar a Pemex los citados carrotanques para transportar diesel, gasolina y cope, comprometiéndose a entregar los mismos.



"Sin embargo, la empresa Mundo Global de Remolques S.A. de C.V. no entregó los 700 carrotanques por los cuales fue subcontratada, aun y cuando se le dio un anticipo total por la cantidad de 365 millones 549 mil 294.73 pesos", señalan.



El 24 de agosto de 2018, la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó el auto de no vinculación a proceso por el delito de fraude genérico dictado por el juez de control Daniel Urriaste en la carpeta judicial 003/1038/2018, instruida en contra de los representantes de la subcontratista.



Contra esta resolución, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió a Ethan Gas Oil el amparo indirecto 816/2018.