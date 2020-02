Subcontratación ilegal evade 21 mil mdp anuales al IMSS

Ciudad de México.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aseguró que el outsourcing ilegal ocasiona un daño al organismo de 21 mil millones de pesos anuales de evasión, que equivaldrían a 14 hospitales de segundo nivel y 120 clínicas de primer nivel de atención.

Al participar sobre el tema en el Parlamento Abierto en el Senado de la República, Robledo Aburto celebró la discusión de la iniciativa para reformar la Ley en materia de subcontratación y aseguró que "los derechos de los trabajadores son irrenunciables" en materia de la subcontratación.

Alertó sobre "el agandalle de las empresas incumplidas" que contratan y despiden ocasionando una "discontinuidad en el empleo y en los servicios médicos".

Afirmó que en su caso prefiere "ver a más trabajadores recibiendo mejores servicios y que cada vez haya menos empresarios presumiendo sus autos, sus relojes, sus yates, porque lo hacen con un descaro".

Zoé Robledo se pronunció en favor de legislar contra la subcontratación ilegal, "pues en el Seguro Social detectamos apenas en diciembre pasado 14 mil 553 empresas que dieron de baja a absolutamente todo su personal, a toda su nómina y no son empresas chicas, son empresas de más de 501 trabajadores, no son las pequeñas empresas".

Dijo que son empresas que se pueden dar el lujo de tener un despacho llevándoles contabilidades y por ello pueden aplicar la subcontratación.

Señaló que ya se tienen detectadas a las empresas que están de manera irregular aplicando el outsourcing, "pues en enero, recontrataron a su mismo personal", y se afectó a por lo menos a 64 mil trabajadores y a sus familias.

"No podemos seguir permitiendo los abusos ...cuando tenemos la cara del agandalle de los vivales.. dañando no solo a los trabajadores con este tipo de subcontratación ilegal, pues no reciben aguinaldo, vacaciones, Infonavit o Infonacot, además de que se les registra con un salario menor y se les da de baja por varios periodos en el año".

El problema, continuó, "es que con la discontinuidad en el caso de enfermedades crónico degenerativas, las personas regresan con problemas mayores y esa discontinuidad los está matando, ya no es solo un asunto económico".

Respecto a las empresas, la afectación es por la "competencia desleal, pues hay algunos evasores que hacen uso de esa figura para obtener ventajas y bajar costos y afecta a las empresas cumplidoras, que sí pagan impuestos".

En cuanto al daño al Estado y en particular al Servicio Social, el funcionario dijo que la menor recaudación de ingresos impide fondear los servicios de seguridad social, las pensiones y en el caso del Infonavit la vivienda.

Además "entorpece el crecimiento de la infraestructura del Instituto y la capacidad de crecer en instalaciones, o de contratar más médicos y enfermeras, además de evitar ofrecer mejores servicios de seguridad social".