Subastarán manuscrito de ´Your Song´

Ciudad de México

La letra original escrita a mano del éxito de Elton John "Your Song" será subastada en Nueva York y se espera que alcance cientos de miles de dólares.

Escrita por Bernie Taupin, el colaborador histórico de John, la balada romántica fue el primer gran éxito del cantante británico en la década de 1970, y sigue siendo una de sus canciones más conocidas.

Un tema esencial en los conciertos en vivo de John, también fue interpretado durante años por cantantes que van desde Frank Sinatra y Petula Clark hasta Al Jarreau y Lady Gaga.

Bonhams, la casa de subastas, dijo ayer que la letra, escrita con tinta azul y firmada por B. Taupin, es el primer y único borrador original de la canción.

La letra de la canción será vendida en una subasta del 19 de noviembre en Nueva York por la primera mujer de Taupin, Maxine.

Bonhams no quiso hacer una previsión precisa, pero dijo que esperaba que se vendiera por una cifra de seis números.

LA MEJOR

De acuerdo con entrevistas con John, a principios de la década de 1970, una vez que Taupin le dio la letra le tomó al cantante sólo 10 minutos encontrar la música para "Your Song", que comienza con las palabras "It's a Little Bit Funny".

En 2013, John dijo a la revista Rolling Stone que era una canción perfecta.

"Se vuelve mejor cada vez que la canto. Yo tenía 22 y él tenía 19 (años) y nos dio mucha confianza".

Las letras de las canciones, especialmente si están escritas a mano, se han convertido en ítems buscados por los coleccionistas de recuerdos del rock. La letra original "Like a Rolling Stone", de Bob Dylan, se vendió por un récord de 2 millones de dólares en una subasta en Nueva York en 2014.

Taupin está vendiendo muchas de sus letras, incluyendo la de "Candle in the Wind", reescrita para la Princesa Diana en su funeral en Londres, en 1997, en otra subasta el 9 de noviembre en Nueva York.