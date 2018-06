Subastan pistola de Han Solo

Ciudad de México

La pistola láser que usa Han Solo en El Regreso del Jedi fue subastada en 550 mil dólares, informó la casa de subastas Juliens, superando las estimaciones, que la cotizaban en entre 300 mil y 500 mil dólares.

Esta arma hecha de madera fue adquirida por el Museo Ripley´s Believe it or Not, de Hollywood, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

La pistola fue expuesta el mes pasado en Nueva York en el local de Julien tras haber estado durante tres décadas en manos de James Schoppe, director artístico de la película estrenada en 1983.

MÁS OBJETOS

Schoppe decidió separarse de la célebre pistola usada en la película por el personaje de Harrison Ford, así como de otros 40 objetos vinculados al filme, entre ellos una hacha Ewok, planos de la nave de Jabba el Hutt o del mar de dunas de Tatooine, explicó Martin Nolan, director ejecutivo de la casa de subastas, en un comunicado compartido en la web oficial de Juliens.

El hacha Ewok fue vendida en 11 mil 250 dólares, un blaster de stormtrooper en 90 mil 624.