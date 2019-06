Subastan guitarra favorita de Gilmour

Ciudad de México.

La guitarra acústica favorita de David Gilmour, utilizada durante la grabación del álbum Wish You Were Here de Pink Floyd, rompió un récord durante la subasta.

El instrumento fue vendido por un millón 95 mil dólares, según reportó la casa Christies, y se convirtió en la guitarra más cara de la historia, dejando en segundo lugar a la que utilizó Eric Clapton, subastada por 791 mil dólares.

La guitarra es modelo D-35 CF Martin & Company Nazareth, y es uno de los 120 instrumentos que el ex integrante de Pink Floyd dijo que vendería con la finalidad de dar alegría a otras personas y recaudar fondos para causas humanitarias.