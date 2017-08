Subasta Johnny Depp casa en Kentucky

El terreno, que es una granja a las afuera de Lexington, ha sido vendido y readquirido antes por la estrella de Piratas del Caribe. Se rumora que en esta ocasión la venta es por motivo de los problemas financieros del actor.

Depp compró la casa por primera vez en 1995 por 950 mil dólares y la vendió en el 2001 por un millón.



Él la compró de nuevo en el 2005 por 2 millones de dólares.



El agente Gary Denton, de Rector Hayden Realtors, dijo que no sabe por qué Depp puso de nuevo a la venta el lugar de 41 acres de nuevo, considerando que actualmente la madre del actor vive allí.



El espacio, que está a la espera de sus nuevos propietarios, cuenta con una casa de 6 mil pies cuadrados, con siete habitaciones, cuatro espacios de estacionamiento, una habitación para invitados, tres parcelas y una piscina.



La subasta se realizará este 15 de septiembre, en un sitio web. Aún no se ha revelado cuál será el precio inicial.



El agente de bienes raíces, John Scott Durbin, dijo a The Wall Street Journal que las subastas en Kentucky son una estrategia recurrente.



Luego de 9 meses en el mercado la casa de Depp no ha encontrado compradores.