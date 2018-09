Subasta Sotheby's medalla de Nobel

La casa subastadora informó por medio de un boletín de prensa que el precio de venta estimado de la medalla es de entre 800 mil y un millón 200 mil dólares (de 15 a 22 millones de pesos mexicanos).

Feynman nació en Manhattan, en mayo de 1918 y falleció en Los Ángeles, en febrero de 1988. Recibió el Premio Nobel por su trabajo, con Julian Schwinger y Sin-Itiro Tomonaga, en la reconstrucción de la teoría de la electrodinámica cuántica. Es considerado como el padre de la nanotecnología.



Ayudó en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial y se hizo conocido para un amplio público como divulgador de la física. También escribió libros semiautobiográficos, como Surely You're Joking, Mr. Feynman! (¿Está usted de broma, Sr. Feynman?) y What Do You Care What Other People Think? (¿Qué te importa lo que piensen los demás?).