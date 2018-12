Subasta edición de Bansky

Ciudad de México

El artista plástico Bansky subastó una versión editada del álbum debut de Paris Hilton, Paris, según reportó TMZ.

El artista editó el arte de 500 discos, además de que el DJ Danger Mouse creó nuevas mezclas de las canciones originales.

Las piezas fueron vendidas en 2 mil dólares en el Reino Unido.

La portada del disco sufrió modificaciones importantes, pues se editó la fotografía para retirar el brassiere que usa Hilton y dejarla topless.

La etiqueta en la que se presentan algunos nombres de canciones también fue modificada, pues aparecen las leyendas "Why Am I famous?" (¿Por qué soy famosa?), "What Have I Done?" (¿Qué he hecho?) y "What Am I For?" (¿Para qué estoy aquí?).