Su vida contada en documental

Linda Ronstadt, fue una de las más exitosas cantantes desde mediados de los 60 y hasta su retiro en 2013, debido al diagnóstico de mal de Pakinson. Su vida será contada en un documental próximo a estrenarse.

La cantante estadunidense Linda Ronstadt, una estrella del rock, estaba en la cúspide de su carrera en la década de los 70, acumulaba discos de platino por sus altas ventas y ocupaba las portadas de las revistas.

Sin embargo, a principios de los años 80 decidió dar un giro a su carrera. Así lo cuenta Linda Ronstadt: the sound of my voice, un documental de CNN que se estrena en enero de 2020.

ERA LA REINA

De acuerdo a la página oficial del canal de televisión, la cantante se había cansado de jugar en las grandes ligas y quería probar cosas distintas. Como dice Bonnie Raitt en el documental: "Linda era la reina. Ella era como lo que es Beyoncé ahora".

Contra todo pronóstico Linda decidió grabar un disco de canciones populares mexicanas, cantadas totalmente en español. A pesar de la negativa de su compañía discográfica, tomó el riesgo con un éxito inusitado.

Para el aclamado cantante y compositor Ry Cooder, que aparece en el documental, el hecho de que ella hiciera eso, y hacerlo de una manera tan grande, fue algo valiente. "Muchas personas se habrían aterrorizado y pensado ´arruinaré mi carrera´".

HACE HISTORIA

Linda Ronstadt grabó el álbum Canciones de mi Padre, que salió en 1987, con el que ganó un premio Grammy y vendió más de 2.5 millones de copias. Hasta el día de hoy, dice CNN, ostenta el título del álbum más vendido, en idioma no inglés, en la historia de la música grabada.

Poca gente sabía que la historia familiar de la estrella alcanzaba a México. Su padre, Gilbert Ronstadt, era un destacado empresario de Arizona de ascendencia alemana, inglesa y mexicana. Ronstadt creció en Tucson, poblado cercano a México.

Cuenta la serie documental que el padre de Ronstadt le cantaba canciones rancheras después de las cenas familiares. "Como familia, siempre cantamos en español", dice ella en el documental.

"Aunque no entendí mucho de lo que estaba cantando, fue algo que aprendí a hacer. Es como leer los labios, ya sabes. Solía ser un camaleón en armonía con mi padre", confiesa en una escena.

Más allá del éxito que alcanzó el disco, revela el documental, quizá lo más destacado es que se convirtió en piedra de toque "para una generación de mexicoamericanos que no estaban acostumbrados a ver su cultura abrazada por los medios de comunicación".