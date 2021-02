Su primer MTV Unplugged

La banda nominada al Grammy estrenará a nivel mundial su show de manera simultánea este 23 de febrero a las 21:00 horas en Estados Unidos, y a las 20:00 en México, por el canal MTV.

Todavía no hay una playlist de las canciones que cantarán en el concierto, pero seguramente sus grandes éxitos estarán presentes, como "Dynamite", "Love Your Self", "Boy With Luv" y muchas más.

Breve historia de los MTV Unppluged

Esta serie de conciertos en vivo comenzó en 1989, lanzando un programa piloto con la banda XTC, para seguir con un gran repertorio a lo largo de estos años, en los que han pasado grandes artistas como Elliot Easton, Syd Straw, Eric Clapton, Nirvana, Julieta Venegas, Adele y muchos otros artistas y bandas.

SE SUMAN A LA LISTA

En 1992, Mariah Carey fue la primera intérprete femenina en realizar un concierto acústico en vivo.

En 1993 se presentó Nirvana, siendo una de las últimas apariciones televisadas de la banda, antes de la muerte del cantante y guitarrista Kurt Cobain.

En 1994, Los Fabulosos Cadillacs se convirtieron en la primera banda de habla hispana en realizar un MTV Unplugged en los estudios en Miami.

-En 1996, el grupo Kiss se presentó con sus integrantes originales, reunidos por primera vez en más de una década.

-En 2008, Julieta Venegas se convirtió en la primera mujer mexicana en grabar un unplugged en México.

-En 2011, Los Tigres del Norte fueron el primer grupo de música regional mexicana en grabar un show acústico.

-En 2014, Miley Cyrus realizó un dueto con Madonna.