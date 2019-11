Su música... un aliciente

Mónica Naranjo asegura que son muchas las personas que se han acercado a decirle que sus canciones los ayudaron a no suicidarse y a superar momentos muy difíciles de superar.

"Nunca hay que pensar en el suicidio, debemos ver lo maravillosa que es la vida, muchas personas me han dado las gracias por ayudarles, pero les digo, yo no te he ayudado, te ayudaste tú, decidiste seguir y superarte, el campeón y el valiente eres tú", declaró en entrevista.

A DAR LO MEJOR

La intérprete de "El Amor Coloca" menciona que estamos vivos para poder aprender y evolucionar para crecer y dar lo mejor de nosotros, pero que es una realidad que algunas personas no ven salida a sus problemas.

"Desgraciadamente a algunas personas los supera la vida y lo difícil que a veces es, eso es cierto, pero nunca se debe pensar el suicidio".

Mónica Naranjo se declaró abiertamente parte de la comunidad LGBT+ y cuenta que nunca ha sido discriminada por formar parte de ella.

NUNCA HA SIDO DISCRIMINADA

"El público siempre me ha tenido un gran respeto y cariño, además de una aceptación grande por quién soy y cómo soy, los amos sin control, y ellos no son mi comunidad, son mi familia", comentó. "soy hija de la comunidad, la primera marica de la historia de la música", añadió.

La intérprete de "Óyeme" presenta el disco "Renaissance" que contiene sus éxitos a través de sus 25 años de carrera.

"No tengo canciones consentidas, pero sí algunas que han marcado un antes y un después, cada una de ellas tienen una historia y un porqué, tuvieron un momento feliz. Triste, agitado o desafortunado", aclara.

DE REGRESO CON SUS FANS

El álbum recopilatorio será el motivo por el que tocará en el Auditorio Nacional el próximo 23 de enero en el Auditorio Nacional.

"México es mi casa, todos los años debo venir a México, lo que más me gusta de venir es ver a amigos que casi no veo, sé que los veré e iré a comer unos tacos, reiremos, iremos a la basílica, para mí eso es lo más bonito", dijo.

Naranjo se encuentra muy feliz de regresar al "coloso de Reforma" y estar con todos sus fans mexicanos una vez más.

"Me siento realizada, feliz y mimada de volver al Auditorio Nacional, es curioso porque cuando estás en este escenario completamente sola, ensayas y es muy bonito, siempre pido un momento para mí a solas, aunque en este lugar siempre te sientes acompañado".

POSITIVA

Mónica Naranjo asegura que se siente muy relajada a nivel profesional y por ello se siente muy positiva y con mucha energía para iniciar esta gira. "Hace un tiempo comencé a dejar que la vida me llevara, ya no hago planes, estoy fluyendo cómo el agua, siempre he sido muy cuadrada con mis planes, armaba el año y de ahí no salía, pero ahorita no hago planes", explicó.