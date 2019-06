Su misión empoderarlas

Ciudad de México.

La próxima Mexicana Universal tiene que ser más que una cara bonita, por eso la directora del concurso, Lupita Jones, no titubeó en dejar fuera a las representantes de algunos estados que no cumplieran con las características que busca.

"Tuve cuatro estados que no enviaron representante, en algunos porque la Coordinación Estatal no hizo su trabajo a tiempo o por otras cuestiones y no se pudo hacer una búsqueda exhaustiva de chicas de esos estados.

31 MUJERES A COMPETIR

"Eso me abrió la puerta de invitar a cuatro mujeres más y cubrir el espacio de las ausentes", dijo Jones en entrevista.

Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo y Coahuila no tienen representante en el certamen, que inició el domingo pasado, por lo que sus lugares fueron ocupados por una delegada más de Nayarit, Querétaro y Sinaloa.

LES DAN HERRAMIENTAS

"Yo he tratado siempre de crear una plataforma que empodere a la mujer mexicana a través de la preparación, el trabajo y del talento. Son herramientas que necesitas para alcanzar todo lo que te propongas en la vida.

"Queremos darle mucho énfasis a mantener un espacio donde se beneficien a las jóvenes mexicanas", sostuvo la ex reina de belleza.

SON JUEZAS

El jurado también es bastante atípico para un certamen de belleza. Está conformado por la escritora María Luisa Simón, las empresarias Beatriz Calles y Laura Ruvalcaba, y la presentadora Inés Sainz.

"La producción quiso romper con los estereotipos y por eso se formó el panel integrado por las juezas.

"Todas tenemos en común que somos mujeres que hemos sido valientes, luchonas, que sabemos lo que queremos y hemos encontrado nuestro propio camino. Eso es lo que buscamos en las chicas de este concurso", detalló Sainz.

La conducción del show la comparten Brandon Peniche, Vanessa Claudio y Kristal Silva.

Hoy segunda gala

En total, son 31 mujeres las que buscan el título en esta segunda edición del show, cuya ganadora será la participante mexicana en Miss Universo.