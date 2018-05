Su meta: mantener ´vivos´ a los títeres

Daniel Raúl Rodríguez Espinoza tiene una meta clara: evitar que los títeres dejen de llevar alegría a niños y adultos, pero además, que los municipios implementen talleres para que este arte, resurja en todo el país.

"El abuelo y sus marionetas" como se le conoce, asegura que está dispuesto a ofrecer cursos gratuitos para que las personas aprendan cómo manejar los títeres, cuidarlos, elaborarlos y sobre todo, hacerlos parte de su familia.

"Yo viajo por todo el país, esta es la tercera vez que vengo a Reynosa donde me reciben muy bien porque les gusta el espectáculo de mis marionetas".

Cuenta que desde los diez años, tomó la profesión de titiritero.

"Me gusta mucho porque veo en el reflejo de los niños la alegría que les doy con mis marionetas. Yo estoy jubilado, pero no me importa andar de ciudad en ciudad porque no quiero que se acabe esto, quiero que siga la tradición, que la gente aprenda este arte".

Daniel destaca que tendrá a Saltillo, Coahuila como ciudad base, pero estará viajando constantemente pues no descansará, hasta dejar el amor por los títeres en una gran cantidad de personas.

"Ya no hay muchos titiriteros, vi en México que hay algunos que hacen muñecos con espuma y ofrecen un espectáculo de ventrílocuos, pero no se comparan con los que son movidos por hilos, eso es lo que me da valor para seguir viajando a pesar de que ya tengo mis años, que renazca esto".

Es por eso que ofrece talleres gratuitos a los municipios para que nazcan nuevos marionetistas.

"La gente es muy agradecida, me dan monedas, me prestan la luz para que pueda trabajar. Les gusta lo que hago y eso es lo mejor. Es una profesión que no te deja para ser rico, a veces me quedo en una terminal de camiones porque no tengo para pagar un hotel, pero a veces en las ferias he juntado mil pesos diarios y con eso viajo y pago mi comida antes de irme a otra ciudad".

La primera ocasión que visitó Reynosa contaba apenas con cuatro personajes, después seis y ahora, tiene diez títeres.

"Uno de los personajes que más les gustan es Rigo Tovar, porque sabemos que es de Tamaulipas, tengo a una muñeca de la película de Toy Story porque a veces los niños les tienen miedo y por eso metí personajes de películas que les gusten".

Entre sus títeres, cuenta con un personaje de Elvis Presley, Selenna y Piporro, para las personas adultas que se detienen a ver su espectáculo.