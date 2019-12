su mejor año

El 1 de marzo de 2019 supuso un antes y un después para los Jonas Brothers. Tras seis años sin subirse juntos a un escenario, sus seguidores recibieron una buena noticia: Kevin, Joe y Nick Jonas regresaban. Y lo hacían con una nueva canción, Sucker. Un tema con el que se posicionaron en menos de una semana en los puestos más altos de más de 160 listas de música, según datos de Nielsen Music. Pero lo más llamativo fue el videoclip. Los jóvenes músicos demostraban en él que ya no eran unas estrellas adolescentes de Disney Channel, sino que habían madurado en lo profesional y en lo personal. Los tres presumían en las imágenes de estar felizmente casados o a punto de pasar por el altar.

YA CASADOS

El mediano y vocalista del grupo, Joe Jonas, de 30 años, ha sido el último hermano en dar el "sí quiero". Contrajo matrimonio con la actriz Sophie Turner —conocida por interpretar a Sansa Stark en Juego de tronos— este año en dos ocasiones. La primera boda fue el pasado mes de mayo en Las Vegas, en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley, como suele ser habitual en esta ciudad estadounidense. Una celebración muy variopinta, en la que los novios se intercambiaron anillos de caramelo y posaron ante un Cadillac de color rosa de los años cincuenta. En cambio, el segundo enlace fue más formal y en un entorno más idílico. La pareja eligió para este día con sus familiares y amigos más íntimos el Chateau Tourreau, en la Provenza, al sur de Francia, un castillo de 1612 que tiene un precio de 5.500 euros la noche.

Turner y Jonas comenzaron a salir en 2016 y anunciaron su compromiso al año siguiente. Sin embargo, no lo oficializaron hasta hace unos meses debido a sus ajetreadas agendas. Ella debía rodar la última temporada de la serie de HBO que la catapultó a la fama; él se encontraba inmerso en la gira de su grupo DNCE, además de preparando el regreso de los Jonas Brothers.

Más rápido fue su hermano pequeño Nick Jonas, de 27 años, que tras solo siete meses de relación se convertía en el esposo de la actriz Priyanka Chopra, de la serie Quantico. Organizaron una boda que duró cinco días. Las primeras tres jornadas fueron una sucesión de festividades tradicionales de la India, país donde nació la intérprete. Después, se convirtieron en marido y mujer con dos ceremonias: una cristiana, oficializada por el padre del novio, y otra hindú, celebradas ambas en diciembre del año pasado en Johdpur, al noroeste del país asiático.

Y CON HIJOS

La única pareja que tiene hijos es la de Kevin y Danielle Jonas. El mayor de los hermanos, de 32 años, y su esposa se casaron hace 10 años y fruto de esta relación nacieron Alena Rose, de cinco años, y Valentina Angelina, de tres. El matrimonio celebró el pasado jueves su décimo aniversario y el músico quiso hacer un homenaje a su esposa a través de su cuenta de Instagram: "Mi mujer durante 10 años. Mi mejor amiga desde hace 12. El amor de mi vida. No puedo explicar lo maravilloso que es mirar atrás y ver nuestra vida y lo que hemos crecido juntos. Me ayudas a ver mi verdadero potencial en todas las cosas. Me haces mejor, más fuerte y me enseñas qué es el amor cada día. Esto es lo que diré de mi mejor amiga, la madre de mis hijos y mi amor eterno. Esto solo es el principio, ni siquiera hemos comenzado nuestro viaje juntos y no puedo esperar a los próximos 10 años. Te quiero".

ESPOSAS SUS FANS

Desde que regresaron los Jonas Brothers, tanto las tres esposas como las dos sobrinas se han convertido en sus mayores fans. Toda la familia intenta asistir a los conciertos y suele compartir imágenes y vídeos en sus redes sociales. Pero si algún compromiso laboral les impide apoyar a los hermanos, las nuevas tecnologías son un gran aliado. En agosto, Nick Jonas subió una imagen muy enternecedora a su cuenta de Instagram, en la que se le veía hablando con Chopra a través de una videollamada, acompañado de las pequeñas de la familia. "Solo unos minutos antes de subir esta noche al escenario de Atlanta, estaba hablando con mi hermosa esposa a la vez que mis sobrinas Alena y Valentina me han dado una rosa de la buena suerte", escribió el artista en la publicación.

En la instantánea, el músico recibe dicha flor por parte de su sobrina más pequeña, Valentina, a la que está muy unido. De hecho, la niña no llevó bien al principio que su tío favorito tuviese novia. "Cuando conoció a Priyanka, no dejaba que abrazara a Nick. Siempre que su brazo le tocaba, Valentina se lo apartaba. Al final se convirtió en una broma entre nosotros", explicó Kevin Jonas en el programa The Late Late Show, presentado por James Corden. Pero la pequeña ya se ha encariñado con la actriz, como demuestran algunas de las fotografías que comparte Nick Jonas.

VUELVEN PISANDO FUERTE

A pesar de mostrarse todos muy unidos ahora, y más en este año en el que han regresado pisando fuerte, no siempre ha sido así. En un documental sobre sus vidas —Chasing Happiness (La búsqueda de la felicidad, en su versión en español), estrenada en Amazon Prime a principios de junio—, los hermanos abordaron sobre todo los motivos que les llevaron a desintegrar la banda en 2013. "Llamarlo diferencias creativas es demasiado simple. Creo que mucha gente perdió las ganas por lo que estábamos haciendo. Entonces, ya sabes, hacíamos un espectáculo que no vendía. Estábamos haciendo música de la que no estábamos superorgullosos. No estaba conectado", reconoció Nick Jonas.

Por aquel entonces, el primero en dar aquel paso fue el más pequeño de los tres. "Joe y yo nos sentamos y Nick nos dijo que los Jonas Brothers tenían que acabar", recordó Kevin Jonas en el documental. "No, fue algo más directo. Nos dijo: ´La banda ha terminado, quiero continuar sin vosotros", quiso añadir Joe Jonas, que se sentía traicionado por su hermano, al que consideraba su mejor amigo. "Fue entonces cuando fui consciente de que todo había llegado a su fin", sentenció Kevin. El mayor miedo de Nick Jonas en aquel momento era que sus hermanos no volvieran a hablar con él. Pero su reencuentro y su éxito presente evidencian su buena relación. Como en los viejos tiempos.