Su labor realza a pitcher José Urquidy

El pasado domingo, Urquidy se convirtió en el primer lanzador tricolor en sumar tres triunfos en el Clásico de Otoño y, gracias a su trabajo, los Astros de Houston alargaron la batalla a un sexto juego ante los Bravos de Atlanta.

"Me siento contento porque he venido trabajando mucho tiempo en busca de mi constancia en la temporada, se me ha hecho un poco difícil por las lesiones.

"Trato siempre de disfrutar del momento, de irme pitcheo por pitcheo, de respirar tranquilamente, de no ponerme nervioso", comentó el derecho.

En esta Serie Mundial, el pelotero de Mazatlán lanzó seis entradas en las que apenas le anotaron dos carreras y recetó siete ponches.

De haber llegado la contienda a un duelo 7, el tricolor habría sido el encargado de subir al montículo para ayudar a la novena texana a conseguir el anillo.