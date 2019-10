Su hijo ¡libre de cáncer!

Ciudad de México

Ford, hijo menor de Ryan Murphy, ya está libre del cáncer que padecía, según lo anunció el productor durante un discurso en el almuerzo Power of the Women de la revista Variety.

Murphy fue invitado para elogiar la vida y la carrera de Dana Walden, presidenta de Disney Television Studios y ABC Entertainment, y fue en ese momento en el que relató la historia de cuando su pequeño fue diagnosticado con neuroblastoma.

"Mi bebé tenía un tumor del tamaño de una pelota de tenis a los 18 meses, que creía detrás de su pared abdominal, y el médico dijo que era malo. La primera persona a la que llamé fue a Dana, que es la madrina de Ford y de nuestro hijo mayor, Logan", contó el creador de la serie Glee.

SE PUSO EN ACCIÓN

"Y Dana se puso inmediatamente en acción, como siempre lo hace. En un día, gracias a su conocimiento, perspicacia y comprensión, llegamos a Children´s Hospital. Así que ella lo organizó todo mientras yo me sentía enfermo en el baño".

Visiblemente emotivo, el también creador de la franquicia American Horror Story dijo que gracias a la guía de Walden, su familia y él lograron atravesar una temporada difícil por los efectos que el cáncer tuvo en su hijo a una edad tan temprana.

"No puedo expresarte en esta sala lo difícil que fue para él, lo difícil que fue para nuestra familia. Todavía no me he recuperado emocionalmente, para ser sincero. Pero Ford sí. Cumplió 5 años hace una semana. Y estoy muy orgulloso de proclamar que ya no tiene cáncer", añadió.

Murphy está casado con David Miller desde 1997.