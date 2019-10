Su hija sufre intento de abuso sexual

En el marco del estreno de la obra "La vida galante", protagonizada por Arturo Carmona, el actor detalló que su hija Melenie sufrió un intento de abuso cuando se dirigía a la universidad en Monterrey.

La hija de Carmona y Alicia Villarreal, de 20 años, se encuentra bien, pero el difícil momento la tiene muy nerviosa, de talló su padre.

"Pasó una situación no muy agradable con mi hija, iba llegando a la universidad y se le acercó una persona; no quiero ni siquiera decir las palabras, pero la jaloneó, parecer ser que quiso abusar de ella, no pasó a más; mi hija está bien, muy nerviosa, con muchos miedos, temores".

Arturo Carmona explicó que afortunadamente Melenie logró escapar del ataque.

"Logró salirse, zafarse, está con moretones, maltratada, con lesiones en el brazo, creo que estuvo forcejeando", mencionó.

Carmona dijo que se levantó denuncia correspondiente, y lamentó que por lo ocurrido su hija no pudiera acompañarlo al estreno de la obra, un proyecto importante para él.