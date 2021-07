Su hija sobre su carrera

“Pero me dio mucho gusto cuando me enteré, primero me dieron muchos nervios y el doctor me dijo: ‘mira, si tú lo quieres tener y nadie más quiere que lo tengas, tenlo y si no lo quieres tener, no lo tengas porque tú lo abortas desde que lo estás pensando y él o ella lo sabe’ y yo creo que eso si se sabe, si tu madre te rechaza o no, te quiere o te deseo o no.

SIEMPRE FUE SU PLAN

“...le dije a Pablo si lo quieres tener o no, yo si lo quiero tener y yo ya tenía mi plan por si me decía que no, porque ya tengo yo mi dinero, ya tengo mi carrera y mi casa y por eso dije que por qué no y la tuve”, comentó la hija de Enrique Guzmán.

Fue la periodista Mara Patricia Castañeda, quien retomó algunos fragmentos de una entrevista donde la cantante de “Eternamente bella” habló de cuando quedó embarazada de Frida Sofía y los volvió a subir a su canal de YouTube.

“Y yo al final dije: ‘yo quiero tener un hijo, porque yo quiero parar toda esta fama que es una locura...’ y era dinero, locura, fama, mucha ‘chamba’, dije si yo tengo un hijo, voy a descansar un ratito, pero no es así, estaba muy equivocada”, recordó.

APOYADA POR SILVIA

También en dicha plática, la intérprete recordó como fue el momento cuando le tuvo que decirle la noticia a su madre, la actriz Silvia Pinal, en donde esperaba un regaño o un rechazo o algo mucho peor, pero fue todo lo contrario, la apoyó en todo momento e incluso la aconsejó.

“Y yo llegué con mi mamá y dije: ‘me va a cagar’ y de repente la nana me dice: ‘tú estás embarazada’, y mi mamá se estaba maquillando porque iba a salir no sé a dónde, como siempre y ya le dije: ‘Ma te tengo que decir algo, Ma, Ma’, hasta que le tuve que decir por el espejo de ‘Ma estoy embarazada’, porque no me ‘pelaba’ y ya como que reaccionó y me dio un abrazo y me dijo: ‘que belleza mi reina’ y yo de ‘no mamá que voy a hacer, mi carrera’ y me dijo: ‘yo tengo cuatro, no pasa nada con tu carrera, no te preocupes por eso’, y al otro día fui a sacarme sangre y decidí tenerlo”, compartió.

En el momento que dio a luz, detalló que fue algo maravilloso y además señaló que, aún recuerda como todo el hospital estaba lleno de flores y estaba feliz de haber escogido a su hija, sobre su carrera, porque dice que muchos hacen todo lo contrario.

DESDE ALO MEJOR A FRIDA

Además en esa ocasión, La Guzmán indicó que le daba gusto que se acercara con padre Pablo Moctezuma, porque ya estaba lo suficiente grande para tomar sus propias decisiones y hacer su propia vida.

“A mi Frida me ha dado la mano para llevarme al ‘rehab’ (rehabilitación) y yo también y eso es un orgullo de poder decir que yo te ayudo y siempre hemos podido estar las dos juntas, solas, entonces me da gusto que se acerque a su papá y que se acerque a quien se quiera acercar.