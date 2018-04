Su cinta levanta pasiones

Sin duda alguna Los últimos Jedi es el filme de Star Wars que más polarizó a los fans de la saga. Adorada por unos, vilipendiada por otros que consideran su trama una traición al espíritu de la franquicia, la película levantó pasiones desde su estreno a finales del pasado año entre sus seguidores... y algunos llegaron demasiado lejos.

El director de la película Rian Johnson, confesó haber recibido amenazas de muerte tras el estreno. “Hubo amenazas de muerte. La balanza está equilibrada por algunas cosas. El 90 por ciento de ellas no solo eran encantadoras o alentadoras, sino que eran críticas muy reflexivas. El otro 10 por ciento es ruidoso y se amplifica”, afirmó Johnson en una entrevista para The Standard y añadió: “Al principio me asusté pero luego me di cuenta de que las cosas por las que la gente estaba enojada eran las mismas por las que yo estoy muy orgulloso de mi trabajo”.

CALMADO Y CONFIADO

A pesar de estás amenazas a Rian Johnson, el director se muestra calmado y confía en sus próximas elecciones para Star Wars. Además, le gusta creer que la mayor parte de las críticas han sido positivas... o al menos constructivas.

Del otro lado, todas las partes involucradas directamente en la secuela, desde el elenco hasta la productora, están contentos con las decisiones tomadas por Rian Johnson. De hecho, y a pesar del descontento de muchas seguidores, Lucasfilm confió a Rian Johnson la dirección de tres películas más de la saga. Una nueva trilogía que estará totalmente apartada de la saga familiar Skywalker y que ampliará el canon oficial de Star Wars.

Lo cierto, es que algunas decisiones de Johnson sorprendieron, incluso, a los propios actores de la saga, como por ejemplo, lo ocurrido con Luke que impresionó al propio Mark Hamill.

Tampoco hay que olvidar que, algunos seguidores de Star Wars quedaron defraudados, Los últimos Jedi obtuvo críticas muy positivas de la prensa especializada.

Los fanáticos de la franquicia podrán disfrutar del spin-off, Han Solo: Una historia de Star Wars, que llegará a la gran pantalla el próximo 23 de mayo. Hasta que Rian Johnson vuelva al ataque con sus nuevas películas de la saga. La nueva entrega de la saga troncal, el Episodio IX estará dirigido por J.J. Abrams, que regresa a la franquicia tras capitanear El despertar de la fuerza, el que fue el Episodio VII de la saga.