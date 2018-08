Su belleza es herencia familiar

Ciudad de México

La cantante británica Dua Lipa se ha mostrado en diversos eventos musicales y sociales junto a sus padres, los que han causado furor en redes sociales por su joven aspecto.

Anesa Lipa y Dukagjin Lipa llevan 21 años de casados y son los padres de la cantante pop que en 2015 comenzó una ascendente carrera musical, la que ha tenido grandes éxitos como Be The One, New Rules y Hotter tan Hell.

Con más de 110 mil seguidores en Instagram, la madre de la cantante de 23 años de edad presume también sus atributos en la red social demostrando que la belleza es herencia de familia.

Sin duda es una imagen de la belleza balcánica, pues Anesa y el padre de Dua, tuvieron que huir de la región de la ex Yugoslavia por el conflicto bélico.