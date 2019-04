Sting anuncia su propio show de residencia en Las Vegas

Nueva York, Estados Unidos.

Sting comenzará un periodo de residencia en el Colisseum del Caesars's Palace de Las Vegas, a partir del 22 de mayo de 2020.

El espectáculo llevará por nombre Sting: My Songs, y tiene previstas 16 presentaciones que se realizarán en mayo, junio, agosto y septiembre.



"Visualmente, en cuanto a sonido y baile, será un espectáculo de Vegas. Estoy muy comprometido a eso", declaró el británico, "estoy un poco asustado y un poco emocionado al mismo tiempo.



Los boletos saldrán a la venta a partir del 3 de mayo de este año.



El músico compartió que en el pasado le habían ofrecido una residencia en Las Vegas, pero que entonces no sintió que fuera el momento apropiado.



Sting agregó que le agrada la idea de actuar en un solo recinto todas las noches, en lugar de viajar de ciudad en ciudad, como es el formato de una gira tradicional.



"Estar en un lugar fijo de hecho es un ambiente diferente, espiritual, recibir a la gente en tu casa, así será básicamente. Estaré contando la historia de mi vida a través de canciones. He tenido una vida larga e interesante y lo espero con ansias", compartió.



Antes de dirigirse a Las Vegas, Sting tiene una serie de proyectos pendientes: estará de gira por el Reino Unido con Shaggy, con quien ganó el Grammy al Mejor Álbum de Reggae este año por su colaboración 44/876, además de que tiene programado el lanzamiento del álbum My Songs el próximo 24 de mayo, en el que compartirá nuevas versiones de clásicos como "Every Breath You Take".