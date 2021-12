Steven Spielberg se reinventa con ´West Side Story´

Y qué tal la historia de un lugar que, entre sus atracciones, figuran dinosaurios clonados ("Parque jurásico"). Otras: un atentado en unos Juegos Olímpicos ("Munich"), un joven que se camufla para escapar de la ley ("Atrápame si puedes"), un héroe de acción ("Indiana Jones"), de periodistas ("The Post"), de héroes nacionales ("Lincoln"), animada ("Tintin"), de realidad virtual ("Ready Player One")...

NUEVA AVENTURA

Pero Steven Spielberg no se detiene. Antes de la pandemia el director decidió reinventarse en un nuevo género: el musical. Su nueva aventura busca revivir uno de los clásicos de los 60, la cinta "West Side Story", cuya nueva versión, de Disney, se estrena el 9 de diciembre.

"Fue un gran desafío decidir cuál sería el musical adecuado para mí", dijo el director.

"Nunca olvidaré un momento de mi infancia. Tenía 10 años cuando escuché por primera vez el álbum de ´West Side Story´, y nunca se ha ido. He sido capaz de cumplir ese sueño y mantener la promesa que me hice: tienes que hacer esta historia".

SE HABLA ESPAÑOL

En enero de 2018 se dio a conocer la noticia de que el mutifacético director estaría detrás del proyecto por el que demostró interés desde su infancia.

"Me encanta la película original hecha por Robert Wise, él fue mi amigo cercano durante muchos, muchos años, y hablé con él sobre la película hasta el cansancio. Y Walter Mirisch, quien produjo ´West Side Story´, es otro querido amigo que me contó todo tipo de grandes historias sobre cómo hicieron la película", recordó el cineasta.

La trama es una suerte de Romeo y Julieta reforzada con problemáticas sociales de la actualidad, como el racismo y la discriminación, pandillas callejeras rivales y violencia; todo a través de la historia de amor de Tony y María, un joven estadounidense que se enamora de una mujer latina, de origen puertorriqueño, interpretada por Rachel Zegler.

ABORDA XENOFOBIA

La actriz, quien tiene 20 años, consideró que este filme es además la oportunidad para reflexionar sobre problemáticas actuales como la xenofobia. Ella es hija de una mujer colombiana y un padre estadounidense, muy similar al caso de su personaje, María.

"En el momento en que lo estábamos haciendo (el filme), no nos dimos cuenta de lo enorme que serían esas conversaciones en los próximos días, pero Steven (Spielberg) ha dicho que en realidad no había mejor tiempo para que saliera la película porque está manejando muy bien la forma en la que no se reconocen (las raíces de otras personas)", señaló Zegler .

Para ser consecuente con la idea de un cambio de mentalidad necesario, el director decidió quitar los subtítulos de los diálogos en español. Dijo que lo hizo por una cuestión de respeto, ya que había que reconocer el contexto real, en el que se hablan los dos idiomas.

"Sentí que había ciertos temas y sentimientos involucrados en los que sería muy natural que alguien que nació hablando español, hablara en español y no lo dijera en inglés", apuntó el cineasta.

MENSAJE IMPORTANTE

Otro mensaje importante de la historia fue señalar la violencia de género, que está plasmada en personajes como el de Anita, que interpreta Arianna DeBose, quien confía en que la cinta sea contundente al respecto para los espectadores.

"Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones, y creo que (las mujeres) nos estamos moviendo en la dirección correcta, pero comienza con lo que enseñamos a nuestros hijos, que son jóvenes; tenemos muchas ganas de escuchar los pensamientos de una generación más joven y lo que están aprendiendo de películas como ´West Side Story´", dijo Debose .

UNA ALEGORÍA

Spielberg enfatizó en que espera que su nueva historia nos sea vista sólo como un Romeo o Julieta contemporáneo, sino "como una alegoría de lo que está ocurriendo en las fronteras de nuestro país Estados Unidos), que rechazan a todo aquel que no sea blanco", acusó.

"En este nuevo ´West Side Story´ los personajes hacen y dicen cosas que no dijeron en la película original. La verdadera historia de esa comunidad es muy rica e importante, y queríamos profundizarla en nuestra versión de este musical".

LO HACE

El cineasta consideró que esta historia, al tocar fibras de su infancia, le implica un reto que no había experimentado desde "E.T."; ahora se embarcará en una nueva aventura, ¿qué género?: "Siempre dije que un musical era lo único que no había hecho. Lo que olvidé es que tampoco he hecho un western".