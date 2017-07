Stephanie Phair pitonisa de la moda. Visionarios

Por María Contreras

Dicen que trabajar en Vogue América es algo por lo que un millón de chicas matarían, pero Stephanie Phair nunca fue una de ellas. Después de licenciarse en Filosofía, Política y Economía en Oxford y de un primer contacto con la moda en la firma japonesa Issey Miyake, en 2003 entró a formar parte del equipo de marketing de la llamada biblia del estilo. Pero dos años y medio más tarde decidió cambiar la icónica revista por una start-up llamada Portero que aspiraba a convertirse en el eBay del lujo. Contra todo pronóstico, ese arriesgado salto marcó su carrera. Portero no llegó a funcionar, pero Phair formó parte activa de la revolución digital desde sus inicios: “El negocio nunca despegó, pero es una lección importante aprender que no pasa nada por fracasar. Portero fue una escuela impagable, porque en una start-up desempeñas veinte trabajos a la vez, y me inculcó el espíritu emprendedor que me ha traído hasta aquí”.

OUTLET DE LUJO

Con “aquí” se refiere a Farfetch, uno de los escasos unicornios (así se conoce en el léxico financiero a las start-ups valoradas en más de 1.000 millones de dólares) de la industria de la moda, donde Phair aterrizó en noviembre como responsable de la estrategia. Antes lanzó The Outnet, el outlet de lujo del gigante de moda online Net-a-Porter, que presidió entre 2009 y 2015, y también ha asesorado a start-ups y a firmas de capital privado en busca de ideas revolucionarias.

Farfetch, fundada en 2008 en Londres por el portugués José Neves para conectar a sus usuarios con boutiques de lujo, ha evolucionado en una poderosa plataforma tecnológica con más de 1.000 empleados, 500 tiendas y 200 marcas asociadas, clientes en 190 países y 10 millones de visitas al mes, y ha diversificado sus líneas de negocio adquiriendo la prestigiosa boutique londinense Browns o con un servicio que proporciona infraestructura digital a firmas que no tienen los medios para establecer su propio negocio online.

La plataforma tecnológica Farfetch.

NUEVA REVOLUCIÓN

Convencido de que se avecina una nueva revolución en el sector, Neves ha elegido a Stephanie para liderar la dirección estratégica de la compañía con la innovación como foco, y predecir los cambios que se producirán en la industria. En otras palabras, Phair deberá dilucidar cómo compraremos dentro de 5 o 10 años. Y ya tiene algunas pistas: “Los consumidores están más informados y son más críticos. La consecuencia es la personalización o compra predictiva, que consiste en ofrecerles productos que ni siquiera sabían que deseaban basándote en los datos que tienes sobre ellos. La importancia de los móviles no va a desaparecer, y en el futuro los teléfonos permitirán nuevas plataformas. También jugará un papel la realidad virtual o aumentada”.

Una de sus imágenes de marca.

BIEN PREPARADA

Nacida en Ciudad de México en 1978, Phair, que está embarazada de su tercer hijo, tiene raíces argentinas y canadienses, habla cuatro idiomas y ha vivido en Ciudad de Panamá, Washington, París, Nueva York o Londres; es una ciudadana del mundo que no se deja amedrentar por el fantasma del Brexit: “Es importante recordar que la escena tecnológica de Londres es tan vibrante en parte gracias a las diferentes nacionalidades que hay aquí; Farfetch ha sido un negocio global desde el primer día y tenemos que asegurarnos de seguir creando oportunidades”. Por experiencia, Phair afirma que “las empresas de capital riesgo exitosas invierten primero en la persona y luego en el negocio. El mundo de las start-ups es duro, incierto y agotador; hay que apostar por alguien que tenga determinación, resistencia, iniciativa y adaptabilidad”.

Las oficinas de la firma en Londres.