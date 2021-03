Steelers y Ben Roethlisberger llegan a un acuerdo

Roethlisberger, quien ha jugado 233 partidos con los Steelers –récord del equipo– y se recuperó de una lesión en el codo que lo dejó fuera durante todo el 2019. Para el 2020, lideró al equipo al título del Norte de la Conferencia Americana, pero quedó corto en los Playoffs, al perder con los Browns de Cleveland.

"Es un gran honor para mí ser un ´steeler´ y darlo todo por esta organización", comunicó Roethlisberger, en la misma publicación de Pittsburgh.

"Estoy agradecido de estar en esta etapa de mi carrera y más que feliz de ajustar mi contrato de la mejor manera que ayude al equipo a dirigirse a otros jugadores que son tan vitales para nuestro éxito. Me encanta este juego y me encanta competir, y Creo en este equipo y en mi capacidad para cumplir cuando se me pide. Todo comienza con una gran preparación y estoy listo para comenzar".

"Big Ben", dos veces campeón del Super Bowl, estará en su temporada 18 –todos con Pittsburgh– en la NFL este 2021.