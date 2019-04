´Stardust´ no tendrá los derechos musicales del astro inglés

"Estoy bastante seguro de que nadie les ha otorgado los derechos de la música para ninguna película biográfica. Yo lo sabría". Duncan Jones, hijo de David Bowie.

Ciudad de México

"Stardust" narrará el primer viaje de David Bowie a Estados Unidos en 1971, durante el cual creó su alter ego Ziggy Stardust. El afamado cantante inglés Johnny Flyyn tendrá el rol protagónico en la película dirigida por Gabriel Range y escrita por Christopher Bell, la cual iniciará su fotografía principal el próximo mes de junio. Pero, ¿el público verá una película biográfica basada en una leyenda musical si está no cuenta con la autorización para presentar sus composiciones?

El director Duncan Jones, hijo de la leyenda británica y reconocido por películas de ciencia ficción y fantasía como "Moon" (2009), "8 Minutos Antes de Morir" (2011) o "Warcraft: el Primer Encuentro de dos Mundos" (2016), afirmó que además de no poseer los derechos musicales, la película también carece de la bendición de la familia de Bowie.

"Estoy bastante seguro de que nadie les ha otorgado los derechos de la música para ninguna película biográfica. Yo lo sabría", escribió en Twitter al conocer la noticia sobre la realización de la biopic.

"No estoy diciendo que esta película no esté sucediendo. Sinceramente, no lo sabría. Estoy diciendo que tal como está, esta película no tendrá ninguna música de papá y no puedo imaginar que eso cambie. Si quieres ver una biopic sin su música o la bendición de la familia, eso depende de la audiencia", complementó en un segundo tuit.

PRODUCTORES DAN SU VERSIÓN

En una declaración conjunta, los productores del largometraje de Salon Pictures, declararon a Entertaiment Weekly, que no se trata de una biopic.

"Quisiéramos aclarar que esta película no es una biopic. Se trata de un momento en el tiempo en un punto decisivo en la vida de David y no depende de la música de Bowie. La película fue escrita como una historia de origen sobre el comienzo del viaje de David mientras inventó a su personaje Ziggy Stardust y se centra en el estudio del personaje del artista, en lugar de un biografía musical impulsada por sus hits".

Los productores expresaron que no se trata de un proyecto de alto presupuesto como "Bohemian Rhapsody" y la compararon con "Mi Nombre es John Lenon" (2009), ópera prima de Sam Taylor-Johnson y "Control", ópera prima del fotógrafo Anton Corbijn sobre Joy Division. El productor Paul Van Carter aclaró que siempre estuvieron conscientes de que no usarían los sencillos de Bowie. En cambio, emplearán la música de este período histórico.

FAMILIA NO APRUEBA EL PROYECTO

Sobre la bendición de la familia de Bowie, quien falleció el 10 de enero de 2016 a los 69 años después de una batalla contra el cáncer, los productores afirman que se acercaron a los representantes de su familia antes de comenzar a desarrollar la película.

"Nos ofrecimos a enviar el guión y hacer que se involucrarán en el proceso creativo. Nos dijeron que no habría aprobación de los propietarios. Los herederos no licencian la música de Bowie".