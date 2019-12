´Star Wars IX´: el futuro de la saga tras su tercer final "definitivo"

Con El ascenso de Skywalker termina una época. Star Wars pone punto y final a la saga de la familia con la que comenzó todo en 1977. La novena película de la historia principal es "el final definitivo". Otra vez. Es verdad que en 2020 no habrá película de La guerra de las galaxias por primera vez desde 2015, pero eso no significa que Disney no vaya a seguir sacando provecho a la gallina de los huevos de oro, incluso si eso significa alejarse de los Skywalker. Es la hora de que el universo de George Lucas crezca más allá del clan que lleva creciendo desde hace más de 40 años.

La presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy tiene ahora un reto doble: ¿cómo construye ese nuevo capítulo? y ¿cómo lo adapta al nuevo mundo de las plataformas? La compañía ya ha comenzado a dar respuesta, aunque, por el camino, han hallado algún que otro bache: Josh Trank fue despedido de la aventura de Boba Fett pensada como la película de 2020; el filme dedicado a Han Solo fue un fracaso después de que despidiera a los directores Phil Lord y Chris Miller, lo que empujó que se pararan todos los spin-off planeados, y, el último, Dan Benioff y D.B. Weiss (creadores de Juego de tronos) salieron de la trilogía que preparaban para dedicarse a su acuerdo exclusivo con Netflix.

The Mandalorian y el futuro en series en Disney+Disney+ aterriza en España el 31 de marzo, y con ella llegará completa la primera temporada de The Mandalorian, que ya se está emitiendo en EE UU, como es obvio por la cantidad de memes de Baby Yoda que se multiplican en internet. Pero el bebé solo es una parte de la serie que introduce a Pedro Pascal como un cazador de cabelleras que nunca se quita el casco y a su equipo de amigos y enemigos: Werner Herzog, Gina Carano, Nick Nolte, Taika Waititi (que también dirige como uno de los niños bonitos de Disney) y Carl Weathers. El proyecto ha servido como sustituta a la película de Boba Fett, con una segunda temporada ya confirmada.

The Mandalorian está compuesta por ocho episodios casi autocontenidos y cortos con un toque clásico de serie de aventuras entre western y los samuráis de El lobo solitario y su cachorro. La serie está creada por Jon Favreau (otro niño bonito de Disney tras Iron Man y El rey león) y Dave Filoni, el heredero autonombrado por George Lucas para dirigir su universo creativo y que este año continuará en Disney+ la serie The Clone Wars, en su séptima temporada, sobre las Guerras Clon situadas entre el episodio II y III. Tanta confianza tienen en Dave Filoni que acompañó en los rodajes a J.J. Abrams y Rian Johnson para aprender a dirigir acción real, tras una carrera dedicada a la animación.

Al pasado viajarán también en la serie de Cassian Andor, que sirve de precuela a Rogue One en una aventura que reúne al espía rebelde interpretado por Diego Luna y su droide (Alan Tudyk) antes de robar los planos de la Estrella de la muerte. Se rodará en Londres en 2020. Entre el episodio III y IV se sitúa, asimismo, la serie más esperada de las anunciadas: Obi-Wan Kenobi, en la que volverá Ewan McGregor en el papel del maestro jedi de Anakin y Luke Skywalker. El guionista de Drive y El alienista, Hossein Amini, será el responsable del proyecto. Deborah Chow, que con The Mandalorian se ha convertido en la primera directora de Star Wars, contará también el retiro como ermitaño del jedi en Tatooine. Es el salto definitivo de la franquicia a las series, que siempre contempló como algo secundario, desde los ewoks hasta los droides animados.

La futura trilogía de Rian JohnsonRian Johnson es una de las mejores cosas que le podía haber pasado a Star Wars. En el episodio VIII: Los últimos jedi rompió algunas reglas, hizo de la franquicia algo propio con giros sorprendentes y creó ciertos debates, pero eso no sentó bien entre el sector de los seguidores más beligerantes (no importó mucho en los pingües beneficios de la cinta). Quizás El ascenso de Skywalker se avergüence de algunos de los aspectos más polémicos de aquella, pero Johnson es tras el éxito de la original Puñales por la espalda uno de los cineastas más codiciados de Hollywood, y Disney lo tiene contratado para seguir a su lado.

Muchos son los rumores que aseguran que Johnson no rodará esta trilogía que le prometieron, y poco más se sabe más allá de que tomará derroteros alejados de los Skywalker, pero de momento todo apunta a que sigue adelante. No tiene fechas, pero Disney tiene tres estrenos claves para sus nuevas películas: 16 de diciembre, de 2022; 20 de diciembre, 2024 y 18 de diciembre, de 2026. Otro de los rumores son unas películas sobre los Caballeros de la república. Él contesta una y otra vez que no sabe nada nuevo.

Otras películas por Kevin Feige, y rumores varios

Otro que tiene película en la recámara es Kevin Feige, máximo jefazo de Marvel y bien posicionado en las oficinas de Disney ante la despedida del consejero delegado, Bob Iger, en 2021. Y si él tiene su visión confirmada, quien suena fuerte para seguir con la saga es Favreau, bien posicionado en las oficinas de Disney y Lucasfilm, según The Hollywood Reporter. ¿Podría sustituir alguno a Kathleen Kennedy, de 66 años? De momento, la máxima ejecutiva está trabajando día y noche en alumbrar un nuevo episodio, una nueva esperanza, que funcione al nivel de las anteriores, sin ninguno de los grandes nombres vinculados, ni siquiera John Williams.

El otro gran rumor incluye una serie sobre la Doctora Aphra, antiheroína nacida en los cómics como una arqueóloga que trabaja tanto para los rebeldes como para Darth Vader. Disney+ será ahora el foco principal de la franquicia, donde no sería extraño que aterrizaran algunos de los personajes que quedan colgado tras El ascenso de Skywalker. Star Wars termina para siempre. Eso es ya casi una paradójica tradición. Con todos los actores del legado original muertos, en la ficción o la realidad, esta vez podría ser algo más definitivo. Pero todos sabemos que Star Wars no morirá nunca. Los juguetes no se venden solos.