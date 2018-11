Stan Lee cumple el sueño de Lou Ferrigno

Cd. de México.

El actor de 67 años recordó las experiencias que el cocreador de Marvel le compartió durante la grabación del programa de televisión a finales de los 70.

"Stan Lee me enseñó a tener pasión. Él vivía con pasión por lo que hacía, que eran los comics. Si algo me enseñó es a tener pasión por lo que te gusta que en mi caso es el fisicoculturismo. Él me enseño que debes luchar por ello, sin importar lo que otras personas piensen", comentó.



Ferrigno, quien es uno de los invitados en La Conve, estará conviviendo y tomándose fotografías a partir de hoy y hasta el domingo en Cintermex con todos sus fans.



El también entrenador personal recordó lo bromista que era Stan Lee con él, y hasta mencionó que le hacía jugarretas por teléfono.



"Era un bromista, me decía siempre 'estás muy flaco, creo que debes ejercitarte', y yo le decía 'pues tú luces como alguien que nunca se ha ejercitado' y bromeábamos con que él era el antes y yo el después de hacer ejercicio", recordó entre risas.



Para el también deportista, el haber dado vida al superhéroe de piel verde y musculoso que posee un alto grado de fortaleza física, fue un sueño hecho realidad, pues desde pequeño soñaba con tener súper poderes.



"De niño yo tenía dificultades para hablar bien, por un problema de oído; entonces, de chico regresaba a casa y me ponía a ver la serie de Superman porque hablaba de sus súper poderes, y yo creía que era real y me gustaba verlo. Quería creer que yo podía ser como Superman", platicó.



Aunque ha aparecido en algunos cameos de las pasadas cintas de Hulk, dice que prefiere su versión pues es más real.



"Mi Hulk favorito del cine es difícil decirlo porque todos tuvieron distintas actuaciones, pero creo que sería Edward Norton. El nuevo Hulk (Mark Ruffalo) no me gusta. Aunque se asemeja más al comic siento que no se ve como una persona debido a la tecnología".



Sigue disfrutando que lo recuerden como el héroe, pero dijo que su pasión más grande sigue siendo el motivar a las personas a mejorar su físico.



"En dos meses empiezo a grabar una serie de televisión tipo el The Celebrity Apprentice pero para mejorar el cuerpo de las personas. Ayudaré a la gente, la motivaré para que alcance sus metas de cuerpo físico", explicó.





