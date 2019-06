Sri Lanka retoma la pena de muerte para delitos por narcotráfico

Colombo, Sri Lanka.

El Presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, anunció hoy que ha firmado las sentencias de muerte para cuatro presos condenados por narcotráfico que permanecen en el corredor de la muerte, lo que pone fin a una moratoria de 42 años en el país.



"Ya he firmado la pena de muerte para cuatro (convictos). Se implementará pronto y ya hemos decidido la fecha también", dijo el Presidente esrilanqués durante un encuentro con la prensa.



"Los cuatro son convictos relacionados con las drogas", añadió.



Sirisena ha dicho en repetidas ocasiones que llevará adelante las ejecuciones de prisioneros que hayan sido condenados por delitos relacionados con drogas como parte del endurecimiento de su lucha contra el narcotráfico en la isla.



Para ello, se inició a principios del año en una amplia convocatoria para reclutar a un verdugo y ocupar la plaza que estuvo vacante durante varios años.



Pese a que un centenar de candidatos se presentaron en esa convocatoria, las autoridades siguen sin elegir el candidato.



Por su parte, el Comisionado de Prisiones, T.M Thennakoon, aseguró a que no ha sido informado de los detalles de la decisión para llevar a cabo las ejecuciones.



"Aún no hemos sido informados de ninguna decisión", dijo.



De concretarse estas ejecuciones, Sri Lanka pondrá fin a una moratoria de 42 años sobre la pena de muerte.



El Gobierno de Sri Lanka votó para mantener su moratoria en la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018.



El activista y secretario general de Amnistía Internacional (AI), Kumi Naidoo, pidió en un mensaje público en vídeo al Presidente Sirisena que detenga sus planes de reanudar la pena capital para estos cuatro condenados.



"Me dirijo a usted para abogar por la vida de estas personas que pronto serán ejecutadas en Sri Lanka si usted revive la pena de muerte", dijo el activista sudafricano que recordó la última pena capital implementada en el país insular se llevó a cabo cuando el hoy mandatario tenía apenas 24 años.



En un comunicado divulgado ayer AI Amnistía Internacional expresó también su preocupación por la opacidad que rodea esta la decisión de la que no se conocen detalles ni fecha.



La pena capital sigue vigente en la isla para delitos como alta traición, asesinato y tráfico de drogas, aunque la última autorización presidencial para aplicar la condena se dio en 1976, por lo que en la práctica se conmuta por cadena perpetua.