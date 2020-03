SRE busca igualdad sustantiva dentro y fuera del país

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busca lograr una igualdad sustantiva en todas sus oficinas dentro y fuera del país, para así tener una equivalencia laboral y no discriminación, aseguró el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a la Cancillería se le entregó la certificación de cero tolerancia contra el hostigamiento y acoso sexual, lo mismo que al consulado de México en Houston y a la Delegación de Relaciones Exteriores en la alcaldía de Benito Juárez.

"Tenemos un compromiso de la más alta jerarquía, ya descrita aquí, que obedece a lo siguiente: no se puede transformar una sociedad si no resolvemos la igualdad sustantiva, no se puede, es el cambio más importante de todos", expresó.

En entrevista al final del evento, el titular de Relaciones Exteriores señaló que al interior de la dependencia, todos los actos de hostigamiento y acoso sexual son atendidos por el Comité de Ética de la institución, el cual tiene instrucciones de investigar toda denuncia que exista.

Hasta el momento, mencionó, existen dos casos que el Comité de Ética investiga.

"El Comité de Ética investiga, se llama a las personas, con testigos, se mantiene la secrecía para protegerla (a la víctima), se valora y se toma una decisión", indicó.

Ebrard indicó que se trabaja principalmente con el personal de confianza, porque para ocupar esta categoría, es necesario que no tengan denuncia alguna en su haber.

"Estoy pidiendo al Comité de Ética que fijen criterios para todos los cargos de confianza. El mensaje es: si estás en hostigamiento, acoso o ambas, va a haber una consecuencia inmediata", mencionó.