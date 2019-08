Springsteen debuta como cineasta

México.

Basado en su disco más reciente de estudio Western Stars, el cantante estadunidense Bruce Springsteen difundió el tráiler de su documental homónimo con el que debuta en el mundo cinematográfico como director.



En el avance de poco más de dos minutos se muestran imágenes de archivo y reflexiones personales de la vida del artista. "Es fácil perderte a ti mismo, o no encontrarte nunca".

"Cuanto más mayor te vuelves, se hace más grande el equipaje con el que no has lidiado, así que corres. Yo he corrido en bastantes ocasiones. He pasado 35 años intentando aprender cómo dejar ir las partes destructivas de mi carácter, y sigue habiendo días en los que lucho con ello", dice Springsteen en el audiovisual.

Codirigido por Thom Zimny, el filme presentará una actuación en vivo de las 13 canciones del álbum Western Stars con una banda y orquesta completa bajo el techo de la catedral de su histórico granero de casi 100 años.

La producción será lanzada en octubre, después de su debut en el Festival Internacional de Cine de Toronto que se llevará a cabo en septiembre próximo.